“Vigila tu espalda, conoce la verdad”: el single consciente de nudozurdo

Como había prometido, nudozurdo ha estrenado hoy 10 de febrero su nuevo sencillo, ‘Voyeur amateur’, el mismo que titula su nuevo disco, a la venta el 24 de marzo. El tema se presenta con un vídeo realizado por Palmera Bambú. ‘Voyeur amateur’ supone otro cambio en el sonido del grupo madrileño: si en su anterior disco primaba la fusión de post-punk y sintetizadores, en su nuevo tema apenas se perciben elementos electrónicos y el uso de las guitarras es más robusto y sombrío. Estamos ante una canción de post-punk vigorosa y semi industrial y una especie de regreso a las raíces de los primeros discos del grupo.

La canción que presenta ‘Voyeur amateur’ parece una reflexión negativa de la sociedad actual. En ella, Leo Mateos adopta una voz dramática para entonar la súplica que compone su estribillo: “te necesito despierto, esta noche, al menos”. ¿Despierto ante la cruel realidad que acongoja a sus autores? En otro punto de la canción, Mateos evoca a Monsanto, a “expertos troceadores de pastillas en Callao” y a un “ave enferma en los baños de Primark”. Cómo no, también hay cachete para el pop comercial: “enciendo la radio y todo lo que puedo escuchar / son grupos que huelen a dinero y poco más”.

Una estrofa concreta de ‘Voyeur amateur’ parece clave, pues termina con la frase “vigila tu espalda, ya conoce la verdad” (otro punto del tema expresa “sigo mi camino, solo la verdad”). nudozurdo utiliza su verdad para cuestionar -aparentemente- el sistema de la industria en la que participan activamente como artistas: “no me digas cómo lo tengo que hacer, vine a por algo que no consigo devolver / vine entusiasmado pero me piden delirar / vine conectado pero me cuesta contestar”.

nudozurdo presenta ‘Voyeur amateur’ el 20 de abril en la sala Ochoymedio de Madrid.