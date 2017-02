Sturgill Simpson / A Sailor’s Guide to Earth

Tan absurdas como puedan parecernos las últimas nominaciones a los premios Grammy, la verdadera sorpresa de esta edición la ha dado Sturgill Simpson, que aspira nada menos que a Disco del Año con su tercer disco, ‘A Sailor’s Guide to Earth’. No es Sturgill un icono “crossover” como lo son Beyoncé o Justin Bieber y su nominación nos recuerda que los Grammy son eminentemente americanos y que a veces pecan de conservadores aunque aparenten lo contrario. Del anterior disco de Simpson, ‘Metamodern Songs on Country Music’, que aspiró a un Grammy secundario en 2015, se escribió que era progresivo y “moderno” porque sus letras reflexionaban sobre metafísica y hablaban sobre drogas cuando ni el propio Simpson opinaba que fuera tan progresivo o “moderno”. ‘A Sailor’s Guide to Earth’, si bien digno y por momentos emocionante, no es tan imaginativo en su concepto, arreglos y composiciones como sí podría serlo el último disco de David Bowie, que no está nominado.

Con la participación destacada de Dap Kings, conocidos por su trabajo con Sharon Jones y Amy Winehouse, ‘A Sailor’s Guide to Earth’ recoge no solo influencias del country (‘Sea Stories’) sino también del más temprano soul (‘All Around You’), rhythm and blues (‘Welcome to Earth’) y rock ‘n roll (‘Call to Arms’) para crear una obra retro de tono sombrío, canciones familiares y arreglos espectaculares y dinámicos, especialmente los de viento y cuerda, con concesiones mínimas pero bien resueltas al sintetizador como en ‘Breaker’s Roar’, pero que no terminan de constituir ese “disco del año” que nos han prometido.

Simpson, que fue miembro de la marina, es el marinero que “guía” en este álbum a su hijo de dos años frente al mundo tan maravilloso como hostil al que acaba de llegar, y el viaje contiene grandes cimas como la versión de ‘In Bloom’ de Nirvana, toda una fantasía country; o ‘Breaker’s Roar’, una preciosa balada crepuscular sobre la relatividad de la vida humana (“nada es lo que parece, todo es un sueño”). Por otro lado, ‘Welcome to Earth’ y ‘Keep Between the Lines’ son retro hecho con gusto y ‘Call to Arms’ es un emocionante chute de adrenalina tipo ‘Great Balls of Fire’ que cierra el álbum a lo grande.

Con todos sus buenos momentos y aquellos que pasan más desapercibidos (‘Oh Sarah’), ‘A Sailor’s Guide to Earth’ no deja de ser un repaso histórico a la música de raíz americana, personal pero también adherido a ciertas fórmulas convencionales, muy lejos de ese “progreso” que supuestamente Simpson representa en el género. ¿De verdad Simpson es el salvador del country en Estados Unidos? Si esto le quita el gramófono más importante a ‘Lemonade’ entonces sí habrá una “llamada a las armas”…

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Welcome to Earth’, ‘Breaker’s Roar’, ‘In Bloom’, ‘Call to Arms’

Te gustará si te gusta: Miranda Lambert, Jason Isbell, Alela Diane

Escúchalo: Spotify