Elbow logran su segundo número 1 en Reino Unido

Elbow vuelven a mostrar que son una de las bandas más queridas del Reino Unido tras situar su nuevo álbum ‘Little Fictions‘ en el número 1 de las listas de ventas. El disco ha despachado 38.178 unidades en una semana, a las que hay que sumar 1.465 puntos de streamings, lo que ha dejado el álbum al borde del equivalente a 40.000 copias y por tanto muy cerca del disco de plata en tan sólo una semana. Cifras muy buenas, superiores por ejemplo a las de la primera semana de ‘I See You’ de The xx, y que casi cuadriplican al número 2 de esta semana, la banda sonora de ‘La La Land’ (11.000 unidades). El disco nuevo de Elbow también es número 1 en Irlanda u Holanda, aunque apenas es top 20 en otros territorios como Alemania y Australia.

Se trata tan sólo del segundo álbum de Elbow que es número 1 en Reino Unido después del anterior ‘The Take Off And Landing Of Everything’. Su mayor éxito, aunque no fuera número 1, continúa siendo el ganador de premio Mercury, ‘The Seldom Seen Kid’ (2008), que ha superado el millón de copias vendidas (triple platino) solo dentro de las islas. El grupo debutaba en 2001 consiguiendo un disco de oro con ‘Asleep In The Back’, y ha demostrado tener un largo recorrido.

Otra entrada destacada en UK es el debut de Sampha, ‘Process‘, directo al puesto 7, mientras que la subida más importante es la recuperación de ‘Joanne’ de Lady Gaga, del puesto 88 al puesto 11 tras el descuento en iTunes y el fuerte impacto de la Super Bowl, que devolverá el álbum al número 2 en Estados Unidos.

Os dejamos con la maravillosa ‘Magnificent’.