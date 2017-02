Los 6 puntazos de la crítica que Lupe Fiasco ha escrito sobre el nuevo disco de Lupe Fiasco

Lupe Fiasco publicó ayer su nuevo disco ‘DROGAS Light’ (sic) y una buena manera de llamar la atención sobre su lanzamiento después de millones de retrasos, anuncios de retirada, cuentas cerradas de Twitter y otros dramas, ha sido subir una autocrítica. En realidad, es habitual que los propios artistas, sobre todo los menos conocidos, escriban en tercera persona una nota de prensa sobre sus propios discos. Beach House han hablado alguna vez sobre este momento caspa, que tiene lugar para que los responsables de prensa de las discográficas no metan la pata con descripciones poco ajustadas a las intenciones artísticas originales. “Las notas de prensa son una pesadilla. Sólo queríamos decir que es ridículo el uso falso de la tercera persona. La mayoría de notas de prensa las termina escribiendo el propio grupo, pero para no decirlo, usan la tercera persona del plural”, revelaba Victoria Legrand. El caso es que al publicar el texto firmado por él mismo, el a veces errante Lupe Fiasco ha tenido algún que otro puntazo.

1.-La nota: Sí, el disco está calificado, es la principal diferencia respecto a una nota de prensa. Aunque la conclusión del texto es que “‘DROGAS Light’ “todavía posee el comentario social y directo del clásico Lupe y la imaginativa narrativa que le consolidó hace muchos años en el juego” y se anuncian “deseos de ver” su desarrollo como artista “en los años por venir”, la nota es tímida. Un 7 sobre 10. El disco lleva un 5,4 sobre 10 en Metacritic después de cinco críticas. Más de un 7 habría sido arrogancia, ¿pero quién no se imagina a Lupe Fiasco escribiendo ese 7 totalmente por obligación, apretando los dientes hasta el último segundo mientras sus dedos se resistían a acercarse al número del teclado?

2.-Su verdadera obra maestra es…: En el texto que ha escrito él mismo, Lupe Fiasco ha tenido las agallas de hablar muy bien de su pasado. Habla de sí mismo en tercera persona definiéndose como “el rapero de manera controvertida brillante” y califica ‘Tetsuo & Youth‘ como “su obra maestra”. El disco editado en 2015 tiene un 80/100 en Metacritic, lo cual está muy bien, pero la crítica sigue diciendo que “su obra maestra” es ‘Food & Liquor‘ (2006), que obtuvo un 83/100 en esa web madre de críticas.

3.-“The Chicago Born (sic) MC”: En su intento por no repetir “Lupe Fiasco”, mi momento favorito se produce cuando se define como “the Chicago Born MC”, pese a la pequeña falta de ortografía (“born” ha de ir en minúscula, ya de nota habría sido, juraría, escribir “Chicago-born” con guión). Seguro que justo en este caso es relevante recordar que Lupe Fiasco viene de la misma ciudad que Kanye West, Common, últimamente Chance the Rapper y tantísimos otros raperos, pero qué “periodística” es esa manía de meter un “la cantante británica” o “el americano” donde no aporta absolutamente nada. Qué bien le ha quedado esto y todo el texto, ¿de verdad escribirá tan bien?

4.-“The fastidious MC” ha sabido mantenerse: Lupe Fiasco se define en otro momento como el “MC quisquilloso, exigente”. Sumando este punto y el anterior, sólo le ha faltado un pelo para hacer una construcción tipo “la voz de Jaén”, “los Ramones de Algete”. Un paso más allá, indica que pese a la “rapidez” con que cambian “las tendencias culturales y las tecnologías en la música comercial”, Lupe “ha sido capaz de mantener su reputación como rapero pionero entre raperos”.

5.-Las comillas: La crítica alterna por alguna razón declaraciones entrecomilladas de Lupe en primera persona, lo cual no tiene mucho sentido porque… ¡Lupe firma el texto! Una razón podría ser esa referencia a las notas de prensa, que alternan textos de los artistas con otros que igual también lo son pero no lo parecen. En cualquier caso en una de esas citas, Lupe Fiasco define su nuevo disco, por si a alguien le interesa, como “un LASERS refinado, y punto”. Indica también que alterna trap, disco y góspel, si bien añade que su siguiente disco, ‘Drogas’ a secas, será más jazzy y denso.

6.-Los dos Lupes, el que mola en directo y el que no: Como Beyoncé en “Sasha Fierce”, en otra de esas declaraciones entrecomilladas, Fiasco presenta a dos Lupes (¿tres sumando al que escribe?). Dice que está “el denso líricamente”, que llama “Champagne” y el “ligero”, que llama “Moonshine”. Se atreve a decir además que el “Lupe Moonshine” en directo “es decente como mucho” y en los días buenos… porque en los peores es demasiado “embriagador” y “no entretiene”. En cambio, define al “Lupe Champagne” en vivo como “súper iluminado”, asegurando que a veces busca un equilibrio y a veces deja a uno sobresalir.

The only review of #DROGASLight that matters…

…Lupe's 😏

A Review Of His New Album DROGAS Light by Lupe Fiasco

Album available now! pic.twitter.com/eIPKqlVdHQ

— DROGASLight Out Now! (@LupeFiasco) February 10, 2017