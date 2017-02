Frank Ocean explota y carga contra los Grammys y ‘1989’ de Taylor Swift

Hoy se celebran los Premios Grammy, con Beyoncé y Adele partiendo como favoritas. Quien no está nominado es Frank Ocean, que dice que no se ha presentado porque considera los galardones una cosa viejuna que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Algunos, viendo la dejadez de toda su campaña (todavía estamos esperando el segundo single), pensamos que no está nominado porque su disco es autoeditado y no sabía que tenía que presentarlo él mismo o se le ha olvidado.

El autor de ‘Nikes’, para nuestra redacción la mejor canción de 2016, no ha podido callarse tras una entrevista concedida por el equipo creativo de los Grammy, Ken Ehrlich y David Wild, a Rolling Stone. En ella ambos se han cubierto de gloria criticando la actuación de Frank Ocean en la ceremonia de 2013, calificándola como “fallida” y “no buena televisión”, además de decir abiertamente que hubiera sido más adecuada para la radio. “Tratamos de decírselo a él, tratamos de decírselo a su management, tratamos de decírselo a su sello”, indican.

Frank Ocean ha decidido contestar en Tumblr. Y no se ha cortado un pelo. “Vale, Ken (y David). Odio haceros famosos o incluso contestaros directamente. Todos morimos algún día y vosotros sois viejos, así que a la mierda. Sí, sí, mi actuación en los Grammys de 2013 fue una completa mierda. Problemas técnicos y todo eso. Gracias por recordármelo. Gracias de verdad. Pero a la mierda esa actuación. ¿Es por eso por lo que creéis que he dejado mi trabajo fuera de los Grammy este año? ¿No creéis que habría querido actuar para redimirme si fuera así? La verdad es que de hecho quería actuar para rendir homenaje a Prince pero al final me di cuenta de que el mejor homenaje a su legado es ser yo mismo y tener éxito. Ganar un premio televisivo no me bautiza como “exitoso”. Me ha llevado un tiempo aprender esto. Compré todos mis masters el año pasado, eso es ser exitoso. Blonde ha vendido 1 millón de copias sin sello, eso es ser exitoso (NdE: según Mediatraffic ha vendido la mitad). Soy joven, negro, independiente y tengo talento. Ese es mi homenaje. De hecho he puesto la CBS a ver quién se lleva el honor y, ¿sabéis lo que no es “buena televisión”? ‘1989’ ganando el premio a disco del año a ‘To Pimp A Butterfly’. Sin lugar a dudas uno de los momentos televisivos más “fallidos” que he visto. Creed en la gente. Creed en los que prefieren ver algunas actuaciones de vuestro programa en Youtube al día siguiente porque vuestro programa les da sueño. Usad el viejo gramófono para de verdad escuchar, soy uno de los mejores músicos vivos. Y si estáis abiertos a un debate sobre si las preferencias culturales y tener nervio dañan el programa que producís, estoy abierto. Que tengáis buena noche”.