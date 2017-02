El PSOE lleva al Congreso la polémica de ‘Objetivo Eurovisión’

Desde que el pasado sábado tuviera lugar la final de la convocatoria de RTVE para elegir su representante en el certamen de la canción Eurovisión, la polémica en torno a la elección de Manel Navarro ha ido in crescendo. La cosa ha alcanzado tal repercusión que la última noticia es que PSOE José Miguel Camacho, diputado del PSOE por Toledo, ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta en la que plantea una serie de cuestiones que, en caso de proseguir su tramitación, habrían de ser respondidas por el Gobierno en la cámara.

Según el documento mostrado por este grupo parlamentario en Twitter, han cursado las siguientes cuestiones referentes a la gala televisiva del pasado día 11: “¿Quién o qué órgano de RTVE aprobó el sistema de elección?”; “¿Qué valoración hace el Presidente de la Corporación de RTVE sobre los hechos acaecidos durante la gala?”; o “¿Qué criterio se ha utilizado para seleccionar a los concursantes que participaron en la segunda fase?”, entre otras.

Recordemos que todo comenzó cuando, ante el empate de dos de los candidatos, Mirela y Manel Navarro, el jurado formado por los locutores radiofónicos Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez se inclinó por ‘Do It For Your Lover’. A partir de ahí, en una gala que ya venía siendo tensa, se desató la ira de los eurofans, inclinados de Mirela, y la cosa se fue tan de madre que, entre acusaciones de tongo, Navarro les dedicó un corte de mangas e incluso se denunció una supuesta agresión a Martínez (hoy incluso se ha llegado a especular con que el supuesto agresor era David Ascanio, compositor del tema de Leklein, lo cual ha negado tajantemente).

Las acusaciones de amaño de la gala esgrimen que se había decidido de antemano la victoria de Navarro debido a sus teóricas conexiones con el jurado. La prueba de ese nepotismo sería una simple entrevista que concedió Navarro a Martínez en su programa de Los40 unos días antes de la final. Sin embargo lo que hoy se ha sabido es que una hija de Toñi Prieto, directora del área de programas de entretenimiento de TVE y una de las máximas responsables de Eurovisión, trabaja en Sony, compañía discográfica de Navarro, lo cual ha incrementado las suspicacias sobre esta elección en general y sobre Prieto en particular.

Tratando de salir al paso de todo este pifostio, esta mañana RTVE ha ofrecido una rueda de prensa, con Prieto y el pobre Manel Navarro a la cabeza, para ofrecer explicaciones. Sin embargo, la falta de respuestas claras a los periodistas (lo único que se ha sacado en claro es que Navarro ha pedido disculpas por su “peineta”), la indignación de público y prensa ha ido a más. El hashtag #ToñiPrietoDimisión ha sido trending topic en Twitter durante varias horas del día de hoy.