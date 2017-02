Los grandes beneficiados de actuar o ganar en los Grammys 2017

Un vistazo a iTunes y Spotify 36 horas después de que culminasen los Grammys (cuando los efectos de la ceremonia comienzan a apagarse definitivamente) revela que entre los mayores beneficiados de actuar en la ceremonia están Ed Sheeran y Chance the Rapper. El primero ya era número 1 de iTunes y Spotify a nivel mundial, pero después de presentar ‘Shape of You’, amplía su ventaja sobre el tema de Taylor con Zayn, número 2. Si el domingo este tema de Sheeran tuvo 6,8 millones de streamings en Spotify a nivel global, ayer fueron 7,2. Billboard recuerda en su informe que también actuó en SNL un día antes. Por su parte, Chance the Rapper, que actuó y recibió los Grammys a artista revelación, a mejor disco de rap y a mejor actuación de rap, ve cómo varias de sus canciones suben en Spotify de manera considerable. ‘No Problem’ sube más de treinta puestos hasta el 13 de Estados Unidos, ‘Juke Jam’ sube más de cien puestos hasta el 39, ‘Same Drugs’ sube casi ochenta puestos hasta el 79 y aparecen ahora también entre los 100 temas más escuchados de Estados Unidos ‘All Night’, ‘All We Got’ y ‘Angels’. Parece que mucha gente le descubrió el domingo.

Todas las miradas estaban puestas en el enfrentamiento, más amistoso imposible, entre Beyoncé y Adele, pero esta tiene ya poco más que vender tras los 20 millones de copias despachados de ’25’. En todo caso ‘Hello’ ha despuntado de nuevo en iTunes (top 20 en Estados Unidos) y sube en Spotify (top 75). El disco es número 5 en iTunes USA… por debajo de Beyoncé. ‘Lemonade’ es ahora mismo el 2º disco más descargado de Estados Unidos casi un año después de su edición. Solo aparece por detrás de un EP de Joy Villa y sube un puesto respecto al día de ayer. A falta de ver qué ha pasado con el mercado físico, que se suele volcar con el ganador, tendría bastante gracia que la semana que viene encontráramos a ‘Lemonade’ por encima de ’25’ en el Billboard 200 después de perder: actualmente es justo al revés. Menos impacto han tenido como canciones sueltas las canciones interpretadas por Queen B en la gala: ‘Love Drought’ y ‘Sandcastles’, la primera aparece ahora mismo en el puesto 63 de iTunes y la segunda en el puesto 83, siempre refiriéndonos a Estados Unidos. Parece que la gente está yendo una vez más directamente hacia su disco.

El estreno más importante de la gala fue el de la nueva canción de Katy Perry, pero el efecto de la interpretación de ‘Chained to the Rhythm‘ no es espectacular, más bien parece haber evitado que su caída tras la emoción de su estreno sea más acusada. Aun así, permanece en el top 3 de iTunes USA, aunque un poco a trancas y barrancas (y no ha llegado ni a rozar el 1), y sube tanto en el global de Spotify como en el estadounidense y el británico, en todos los casos en la parte baja del top 10. Es la 7ª canción más reproducida en todo el mundo en esta plataforma.

The Weeknd interpretó en la gala ‘I Feel It Coming’ acompañado de Daft Punk. Probablemente buscara dar al tema un empuje definitivo que no termina de llegar, al menos de manera explosiva. El tema parece estancado en el puesto 7 de iTunes Estados Unidos, y se acerca al top 10 de Spotify tanto de este país como el global. También recupera tímidamente posiciones el álbum ‘Starboy’, ahora mismo número 19 en iTunes USA.

El empujón que ha dado Bruno Mars a su nuevo single ‘That’s What I Like’ es más vistoso, simplemente porque la canción venía de posiciones más modestas. Eso sí, es la 4ª canción más descargada de Estados Unidos ahora mismo y en Spotify sube treinta puestazos hasta situarse en el puesto 16 de la clasificación diaria.

No hay efectos espectaculares en plataformas digitales para otros artistas invitados o ganadores como David Bowie, A Tribe Called Quest, Maren Morris o Metallica, si bien todos ellos podrían beneficiarse de la venta física y el Billboard tendrá su informe definitivo sobre el efecto Grammy la semana que viene.