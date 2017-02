Yumi Zouma se suman a la práctica de versionar discos enteros: se atreven con Oasis

Yumi Zouma, la prometedora banda neozelandesa autora de ‘A Long Walk Home for Parted Lovers’, tan evocadora como sugiere su título, acaba de publicar su primer disco, ‘Yoncalla’, en el que extiende su gusto por el R&B y post-disco más sensual y psicodélico de los ochenta. Nada que ver tiene su siguiente proyecto: una versión al completo de ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ de Oasis. El primer adelanto una versión shoegaze de ‘She’s Electric’.

Esta reinterpretación del clásico de los hermanos Gallagher sale vía Sounds Delicious, un servicio de suscripción que se especializa en la edición de vinilos limitados de versiones de discos por parte de artistas del panorama independiente. Recientemente, Death Cab for Cutie ha versionado ‘Bandwagonesque’ de Teenage Fanclub para este servicio; Foxygen ha hecho lo mismo con ‘Born to Run’ de Bruce Springsteen o The Pains of Being Pure at Heart se ha apropiado de ‘Full Moon Fever’ de Tom Petty.

Esto de versionar álbumes al completo es una práctica más habitual de lo que parece en el pop: el año pasado, Ryan Adams ofrecía su relectura rock de ‘1989’ de Taylor Swift y en el pasado The Flaming Lips versionaba “Sgt. Peppers” de los Beatles, Macy Gray ‘Talking Book’ de Stevie Wonder y Beck estrenaba proyecto en 2009, Record Club, solo para versionar discos enteros, como lo que hizo con ‘Velvet Underground & Nico’. Ya en 1988, Laibach se atrevió a industrializar ‘Let It Be’ de los Beatles.