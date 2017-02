Mick Harvey / Intoxicated Women

Veinte años después de sus primeras incursiones en el imaginario Gainsbourg (‘Intoxicated Man’ en 1995 y ‘Pink Elephants’ en 1997), el ex Bad Seed Mick Harvey retomó su cancionero en ‘Delirium Tremens’ el año pasado. Este ‘Intoxicated Women’ llega para completar el homenaje al maestro. Esta vez se centra en las canciones y duetos que Gainsbourg escribió para grandes intérpretes femeninas (Brigitte Bardot, France Gall, Jane Birkin, Nico…). Harvey fija el foco principalmente en los años 60 y, muy especialmente, en aquellos temas que Gainsbourg compuso expresamente para la gran pantalla. Hay muchas canciones conocidas, pero también piezas relativamente raras de encontrar, que en su momento no se llegaron a publicar a pesar de ser fabulosas gemas pop. ‘Intoxicated Women’, pues, no es un mero divertimento, sino que tiene vocación investigadora y didáctica; su especialización en una parcela determinada de Gainsbourg pretende demostrar el talento inabarcable del gran genio francés. Para eso, se ha rodeado de un buen puñado de cantantes: Channthy Kak, Xanthe Waite o, muy especialmente, la alemana Andrea Schroeder, a las que Harvey sabe dar espacio para que brillen.

En ‘Intoxicated Women’ todas las canciones son estupendas… porque lo son las originales, por supuesto. Pero no hay revisiones espectaculares que te vuelen la cabeza; claro que Harvey lo que quiere es rendir pleitesía. Las versiones son muy respetuosas, muy orgánicas y bastante homogéneas, aunque algo parcas comparadas con la exuberancia de Gainsbourg. Empieza con una muy milimétrica ‘Je t’aime…’, aquí cantada en alemán con Schroeder y algo inferior a la relectura en inglés que incluyera en ‘Pink Elephants’.

‘Les Sucettes’, convertida en ‘All Day Suckers’, está basada no en la versión que popularizó France Gall, sino en la que cantó el propio Gainsbourg. Harvey no tiene una voz tan versátil y, aunque su interpretación es esforzada, en el disco se pierde ese componente malicioso e irónico que Gainsbourg tan bien sabía imprimir, dejando un poso otoñal a lo largo del minutaje. Incluso ‘Poupée de Cire, Poupée de Son’, aquí titulada ‘Puppet of Wax, Puppet of Song’ y de la que se hace cargo Xanthe Waite, parece contagiarse de melancolía, a pesar de los guitarrazos y un piano muy Bad Seeds. Pero a ratos también emerge la picardía inherente a Serge, como en la chispeante ‘Baby Teeth, Wolfy Teeth’ (una de las rarezas que no se llegó a editar. La original era un dueto con France Gall), cantada por el hijo de Mick, Solomon, con mucha gracia. Y el brillo ye-yé aparece en ‘Contact’, con Channthy Kak haciendo las veces de la Bardot… ¡en camboyano!

También presenta momentos muy emotivos; junto con Schroeder a Harvey le sale un ‘God Smokes Havanas’ (‘Dieu Est un Fumeur des Havanes’) estupendo, que consigue ser tan conmovedor como el original que Serge cantara con Catherine Deneuve en 1980. O el fraseo que Schroeder (de nuevo) gasta en ‘Striptease’, que la hace tan sensual y evocadora, próxima y distante a la vez de la original que Nico interpretara en la película del mismo título; otra de las pequeñas originalidades que adornan este disco.

‘Intoxicated Women’ es un álbum muy respetuoso y bien pergeñado; un homenaje hecho por un Harvey curtidísimo, al que le sobra clase y oficio, que empuja a querer descubrir (o redescubrir) las versiones originales. Aquí Harvey declara su amor no solo a Gainsbourg, sino a todas las legendarias chanteuses que hicieron aún más grande las canciones de Serge.

Calificación: 6,2/10

Lo mejor: Contact’, ‘Baby Teeth, Wolfy Teeth’, ‘God Smokes Havanas’, ‘Striptease’

Te gustará si te gusta: Serge Gainsbourg, por supuesto.

Escúchalo: Spotify