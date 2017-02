VideoLove no supone exactamente el regreso de los vídeos a MTV

Este jueves se han emitido en MTV España los dos primeros episodios de #VideoLove, la adaptación nacional de un formato internacional de la cadena. ¿Qué significa ese “amor por el vídeo”, que los vídeos vuelven a tener un protagonismo relevante en MTV? ¿Que puedo volver a poner la tele para que salgan vídeos en modo random cuando recojo la casa, me aburro, estoy de resaca o vienen visitas? En absoluto. Ya sabéis: la sola idea de volver a emitir videoclips a una hora decente es todo un gatillazo para los ratings.

En ese sentido, el estreno de #VideoLove supone, junto al cierre de 40TV, la derrota definitiva de la emisión de videoclips en televisión. Quien quiera ver vídeos en televisión que se haga una playlist en Youtube, se ponga una smart TV y ponga el canal de Vevo en modo random. MTV deja claro en su misma web que “tú eres el único protagonista de #VideoLove con tus comentarios sobre los vídeos más top del momento”.

Y es cierto. Los vídeos aparecen pero en formato minimizado. Alternando el formato del mítico Pop Up Video de MTV y VH1 con el fenómeno Youtuber, se van mostrando en pequeño vídeos de hits de Zayn, One Direction, Elefantes con Love of Lesbian y Sidonie, Amaral o Ariana Grande, mientras los usuarios los valoran con microvídeos subidos a sus redes sociales. Se da por hecho que el vídeo ya te lo sabes de memoria de verlo en Youtube.

Sin embargo, ahí, ha sido todo un entretenimiento encontrar caras conocidas, lo cual parece una de las bazas del programa: personalmente he flipado encontrándome por sorpresa a colaboradores y comentaristas habituales de JENESAISPOP opinando, y supongo que otra gente habrá flipado viendo a su Instagrammer, tuitero o Youtuber más odiado o querido en las mismas. Lo que sumado al amor/odio que sientas por el artista planteado, solo puede ser toda una “win win situation”.

Y es que aunque algunas opiniones no aportan mucho, las del vídeo de Calvin Harris para ‘How Deep Is Your Love’, por ejemplo, fueron bastante espontáneas y divertidas. ¿Y hay ageism? ¿Es un programa totalmente teenager? La verdad, ver a unos post-adolescentes intentando hablar mal pero sin demasiado desprecio de un vídeo de Amaral, sin saber muy bien cómo hacerlo, me ha retrotraído al programa de los gallifantes. ¡Más mundo viejuno! 6.