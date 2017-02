Aaron Carter, atacado sobre el escenario por su propio telonero, que le acusa de racismo

Antes de Justin Bieber, hubo un niño-estrella del pop que petó muchísimo en Estados Unidos. El Backstreet Boy Nick Carter tenía un hermano pequeño, Aaron, que triunfó en el crepúsculo del siglo XX aupado por su imagen angelical y algunas versiones de rap blando. Su carrera fue fugaz y, tras publicar en 2002 ‘Another Earthquake’, las cosas no le fueron bien e incluso llegó a declararse en ruina financiera hace pocos años. Sin embargo, hace unos meses reaparecía con ‘Fool’s Gold’, un tema de R&B contemporáneo que por sonido e intenciones podría estar en ‘Purpose’ de Justin Bieber, por ejemplo.

Ese fue el primer adelanto de un come-back que se ha concretado este año con ‘Løvë’, un EP en el que profundiza en ese pop-soul con tintes de tropical-house y en el que muestra una imagen renovada, lleno de tatuajes y con aspecto de malote. Carter ha sido noticia en las últimas horas por un extraño incidente, según reporta Billboard: durante un show en un club de un pueblecito de Illinois, Carter estaba actuando cuando un hombre, que parece ser era un miembro del grupo que le teloneó (llamado ILL State), comenzó a molestar al público de las primeras filas y a burlarse del propio Aaron.

Ante su actitud, la seguridad del club le sacó del local, y Aaron le despidió irónicamente diciendo “Bye Felipe”, masculinizando un meme popular en EEUU que dice “Bye Felicia”. Se daba la circunstancia de que esta persona era hispana y consideró que la burla de Carter fue racista, por lo que volvió al local, subió al escenario y golpeó al rubio cantante y dañó su equipo, según muestra un vídeo de TMZ. Horas después, Carter negaba ser racista: “Flash informativo: mi banda consta de tres fantásticos músicos funky negros y un guitarrista italiano nacido en Italia”. Tambiñen dice que la policía está investigando el caso.

This dude sized me up after I said he had to go and said bye Felipe like bye Felicia the male version.. Friday? He needed to go. https://t.co/80CrFvGtHr

