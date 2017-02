James Blunt habla sobre su especial relación con Carrie Fisher, su “madre americana”

En una entrevista ofrecida a The Sunday Times, James Blunt ha hablado de la especial relación que mantenía con la actriz Carrie Fisher, la inolvidable Princesa Leia de la saga ‘Star Wars’, con la que era frecuente verle fotografiado. De hecho, la imagen que acompaña esta noticia pertenece al Twitter de Fisher, apenas unos días antes de su muerte, en la pasada Navidad.

Blunt lamenta que su hijo, ahijado de Fisher, no podrá conocer a alguien que para él era de lo más especial, y la califica como su “madre americana”. Blunt explica que conoció a Fisher antes de que se publicara su debut y que convivió con ella en Los Ángeles durante la grabación del mismo: “Precisamente se titula ‘Back to Bedlam’ porque vivía en un manicomio con ella. Colocó una silueta de ella como la Princesa Leia delante de la puerta de mi habitación, y en la frente escribió su fecha de nacimiento y de su muerte. No recuerdo bien cuál era, pero recuerdo pensar que me pareció demasiado pronto”.

James Blunt ofrece esta entrevista en promoción de ‘The Afterlove’, el disco que está a punto de publicar y que está seguro, con ese sarcasmo que tan buenos momentos da en Twitter, cosechará montones de malas críticas. En la composición del álbum ha colaborado con su amigo Ed Sheeran, con el que además realizará una gira conjunta en Reino Unido e Irlanda. Este viernes ha presentado un nuevo adelanto del disco, ‘Time of Our Lives’, otro baladón destinado a primer baile en muchas bodas.