Bebe Rexha, el clon yanqui de Ylenia que nunca dirías que compuso ‘The Monster’

Hace tiempo que le debíamos este artículo a Bebe Rexha. Porque, desde que en 2014 impulsara su carrera en solitario con el single ‘I Cant’t Stop Drinking About You’ (gran título), su figura no ha parado de crecer en el mundo del pop: no deja de ser sorprendente que una artista que ni siquiera ha publicado su debut fuera la presentadora de los MTV EMAs, por ejemplo. Lo cierto es que sus singles nunca han brillado por su singularidad y, de hecho, sus mayores éxitos son colaboraciones vocales para DJs o raperos de moda, como ‘Hey Mama’ de David Guetta, ’Me, Myself & I’, para G-Eazy, o, más recientemente, ‘In The Name of Love’, para Martin Garrix.

Sin embargo, Bebe (de nombre real Bleta y nacida en Nueva York, aunque su familia es de origen albanés), tiene un recorrido más largo e interesante de lo que aparenta su imagen, que casi hace a Ylenia de ‘Gandía Shore’ parecer un ejemplo de elegancia. Siendo aún adolescente, Rexha ganó un concurso nacional de composición promovido por la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación (la que promueve los Grammy, vaya), lo cual la llevó a formarse como compositora. Poco después conocería a Pete Wentz de Fall Out Boy, con el que llegaría a formar una banda llamada Black Cards, para más tarde trabajar en la composición de canciones para Selena Gomez (‘Like a Champion’) o nada menos que Eminem y Rihanna: suya es parte de ‘The Monster’, el hit contenido en ‘The Marshall Mathers LP 2’.

Ganada ya una reputación, Bebe inició entonces esa carrera en solitario que este viernes alcanzaba un nuevo hito, con el lanzamiento de su nuevo EP. Se trata, en realidad, de la primera parte de su álbum de debut, ‘All Your Fault’, que se completará con otro EP en el mes de abril y se lanzará en formato físico, ya completo, en verano. Además del single ‘I Got You’, que segurísimo has escuchado, aunque fuera de refilón, en alguna emisora de radio o hilo musical de una tienda o centro comercial, entre estas 6 canciones encontramos a G-Eazy devolviéndole un favor en ‘F.F.F.’, o a Stargate y Ty Dolla $ign colaborando en ‘Bad Bitch’. ¿Se consolidará como la respuesta yanqui a Charli XCX o caerá pronto en el olvido?