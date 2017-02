¿No te gustó el single de Selena Gomez y Kygo? Pues espera a oír la versión de Vin Diesel

La canción ‘It Ain’t Me’, lanzada la pasada semana, ha supuesto el regreso de la cantante Selena Gomez tras su retirada, el pasado año, para reponerse de los efectos físicos y mentales que dejó en ella el lupus que padeció. Se trata de una colaboración a cargo del productor noruego Kygo, cuyo particular sonido tropical-pop-house ha ido invadiendo el mercado del pop en 2015 y 2016 –a base de imitadores, todo hay que decirlo–.

Mientras llega el clip para la canción que ya ha anunciado Gomez, en las últimas horas ha surgido una versión diferente del tema que, si no te gustó, no esperes que lo enmende. Se trata de una ¿broma? de Kygo, que en un encuentro invitó al actor de películas de acción Vin Diesel a interpretar la parte vocal de Selena. Sus dotes como cantante están a la altura de su talento interpretativo: no lo han podido arreglar ni con toneladas de Autotune.

Por otra parte, Selena también es noticia en las últimas horas porque se ha mostrado muy contrariada con el beef que se traen su actual pareja, Abel Tesfaye (o sea, The Weeknd), y la anterior, Justin Bieber. Según TMZ, Selena está cansada de ser “definida por sus novios” y que, precisamente por eso, decidió no acompañar a Tesfaye a la gala de los Grammy, en la que actuaba. Recordemos que hace un par de días Tesfaye parecía dirigirse a Bieber en una canción, con líneas de trés-grand-class como “creo que tu chica se ha enamorado de mí, dice que mi forma de follar y mi lengua la han curado”.