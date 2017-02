Michael Angelakos (Passion Pit): “la gente no tiene ni idea de a cuántos artistas no se paga por sus conciertos”

Michael Angelakos de Passion Pit ha emprendido The Wishart Group, una empresa dedicada a proporcionar servicios legales, educativos y de salud a músicos, enfocada en la salud mental (Angelakos sufre desorden bipolar desde los 17 años). Mashable informa de que la empresa ha recaudado ya la friolera cifra de 250 millones de dólares gracias a “grandes nombres de la música y de la industria de la tecnología”.

En relación a este nuevo proyecto, esta tarde Angelakos ha despotricado de la industria musical en Twitter, escribiendo que la “mayor parte del mundo no tiene ni idea de a cuántos artistas no se paga por sus conciertos”. “Todo el mundo dice “tranquilo, estamos trabajando en ello” y los artistas no dicen nada. Quieren que se les pague. ¿Qué pasa cuando no se les paga? Nada. Puedes denunciar pero ¿para qué? No hay dinero. Desde el artista más grande al más pequeño. De los discos no se hace dinero. Mientras, se supone que Spotify, Tidal, Deezer, Soundcloud y Youtube son “enemigos de los artistas”. No lo son. ¿Para los sellos? Sí. Pocos artistas hacen dinero de vender discos o del streaming, pero estas plataformas nos ayudan a sobrevivir de otras maneras. Los artistas son poderosos pero se les enseña lo contrario. Es obvio: estamos a 2017 y la industria es igual que en los años veinte”.

Para dar a conocer The Wishart Group a sus fans, Angelakos ha presentado estos días nuevas canciones de Passion Pit, la últimas de las cuales, ‘Hey K’, ha llegado hoy y es una emotiva balada electropop en la línea del grupo, con voces tratadísimas al servicio de una melodía grande y dramática y una producción expansiva y luminosa. La canción nos cuenta que lo único que necesita el mundo es amor, un poco como hace Lana Del Rey en su nuevo single.

El resto de canciones, estrenadas en los últimos días, suben los bpm: ‘I’m Perfect’ y ‘Somewhere Up There’ son especialmente eufóricas, especialmente la segunda, que presenta un cambio de ritmo hacia la mitad, acompañado de unas cuerdas sintetizadas. ‘Inner Dialogue’ y ‘Moonbeam’ son instrumentales (aunque la primera contiene voces cortapegadas a modo de textura). Todos estos audios se presentan con el hashtag #seaoflove, lo cual sugiere que podrían pertenecer a un proyecto mayor, ¿quizás la continuación del notable ‘Kindred‘?