‘Crashing’: los monologuistas protagonistas están de moda

Es triste ver cómo en algunas de las reseñas de ‘Crashing’ no se duda en otorgar a Judd Apatow el éxito de ‘Girls’ (que, por cierto, acaba de comenzar su sexta y última temporada en HBO y sigue siendo de obligado visionado). ¿Quién decíais que es Lena Dunham, de todos modos? ¿Cómo va a haber machismo en un mundo tan progresista como el televisivo? No, Apatow no es responsable más que de la financiación para la gran serie que ha sido, está siendo y será ‘Girls’. No obstante, sí hay que reconocerle otros grandes éxitos, como ‘Freaks and Geeks’ o la maravillosa -si bien no suficientemente reivindicada- ‘Love’.

Sí hay algo que podemos hacer, y eso es atribuirle al productor ejecutivo su buen olfato a la hora de valorar una historia. Judd vio el potencial en la serie de la Dunham, apostó y definitivamente no erró el tiro. Eso sí es motivo más que suficiente para echar un vistazo a otros proyectos en los que se involucre, como es el caso de ‘Crashing’. La nueva serie de la HBO cuenta la historia de Pete Holmes, un monologuista con cara de no haber roto nunca un plato, gris y aburrido como él solo y que se mantiene vivo gracias a la ayuda económica de su mujer (una Lauren Lapkus un tanto desaprovechada, en opinión del que suscribe). Desafortunadamente llega el día en el que su mujer se harta de su mojigatería y termina siéndole infiel, lo que deriva en Holmes buscando un sitio donde poder quedarse algún tiempo.

A grandes rasgos este es el argumento de la serie, que se enmarca dentro de la tendencia de coger a un gran monologuista y crear una serie ligeramente basada en él (o ella) para llevarla a la pequeña pantalla. Ese ha sido el caso de Maria Bamford en ‘Lady Dynamite’ o de Aziz Ansari en la tremenda ‘Master Of None’, desgraciadamente sin ser tan brillante como esta última. Si bien el personaje principal de ‘Crashing’ es de lo más atractivo (un perdedor con cero gracia que se dedica a hacer chistes), la serie confía demasiado en que la dualidad entre un personaje soso y una estrella de la comedia (en cada capítulo hay uno o varios invitados famosos) funcione a la perfección, y para desgracia del respetable, no siempre es así.

Calificación: 6/10. Aunque hay que reconocer que esto puede mejorar. O no.

Destacamos: la serie está lejos de ser el producto descarriado y provocador que tiende a vendernos HBO, pero hay momentos absolutamente hilarantes. Pocos, pero los hay.

Te gustará si te gusta: la stand-up comedy.

Predictor: todos estamos buscando el próximo ‘Master of None’. Este no es.