“Lady Gaga” canta en el aire en la Copa del Rey de baloncesto

Este lunes se ha disputado la final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Valencia en el Buesa Arena de Vitoria. Previamente al partido, informa Vertele, la cantante valenciana Mireia Ortiz aparecía desde el cielo suspendida por unos cables para interpretar en directo ‘One Moment in Time’ de Whitney Houston.

El parecido de la actuación de Ortiz con otra demasiado reciente en el tiempo, la de Lady Gaga en la pasada Super Bowl, no ha pasado desapercibido en Twitter, donde varios usuarios han advertido el posible “plagio” de la Liga ACB de Baloncesto a la Liga Nacional de Futbol americana. Un tuitera escribe: “¿no somos suficientemente cutres que tenemos que copiar a los yanquis?”, mientras otra califica la aparición de Ortiz como una especie de “Lady Gaga en la Super Bowl pero Made in Spain”.

Atencion al momento Lady Gaga que se ha marcado la Copa del Rey de basket… No somos suficientemente cutres que copiamos a los yankis? — Ed Llabata (@edllabata) February 19, 2017

Qué mierda es esta? Lady Gaga en la Super Bowl pero made in Spain — Marta M. (@MartaSmartass) February 19, 2017

Vaya plagio de la @ACBCOM a Lady Gaga en la SuperBowl….. 😂😂😂😂😂 — Joseliyoo Ridruejo (@Bufaaa) February 19, 2017

El trofeo de la #CopaACB llega con música de Whitney Houston. ¡Espectacular presentación! pic.twitter.com/bhtmoNfYYi — Copa del Rey (@ACBCOM) February 19, 2017

Aunque Ortiz, como Gaga, no ha sido la única cantante de la historia en cantar suspendida por los aires, una cosa que sí hizo la valenciana antes que Gaga fue cantar con la mismísima Whitney Houston en televisión, como recuerda MARCA. Fue en el programa ‘Sorpresa, sorpresa’ de Antena 3 presentado por Concha Velasco, donde una jovencísima Ortiz interpretó ‘I Will Always Love You’ antes de sumársele su ídolo.