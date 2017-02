¿Han plagiado Zedd y Alessia Cara a Taylor Swift en su nuevo single, ‘Stay’?

Este viernes, el productor de EDM alemán Zedd y la cantante canadiense Alessia Cara publican un single conjunto, ‘Stay’. Un adelanto del tema, nada menos que su estribillo, puede escucharse en Twitter y contiene un parecido más que razonable a una canción antigua de similar título, ‘All You Had to Do Was Stay’ de Taylor Swift. ¿Coincidencia o plagio? ¿Quizás un sample?

‘All You Had to Do Was Stay’ es una de las composiciones de Max Martin y Swift incluidas en ‘1989’, el disco súperventas de la americana, que nunca fue single, aunque Swift sí la interpretó en directo en su gira, por ejemplo en Montreal, como podéis apreciar abajo. No sería tan descabellado que ‘Stay’ sampleara el tema de Swift, pues Alessia y Taylor son amigas, aunque con lo celosa que es Swift de su obra, parece improbable.

Zedd, que tiene un Grammy por ‘Clarity’ junto a Foxes, editó disco en 2015, ‘True Colors’, el mismo que incluye el hit ‘I Want You to Know’ con Selena Gomez. Sin duda, al productor alemán le funcionan los “feats” femeninos y el propio con Alessia Cara suena a éxito solo a partir de este adelanto. Por su parte, Cara triunfa actualmente con ‘Scars to Your Beautiful’, que continúa firme en el top 10 americano.