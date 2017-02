Peter Hook & the Light presentará los ‘Substance’ de Joy Division y New Order en España

Peter Hook and the Light es la banda del bajista de Joy Division y New Order junto a su hijo, Jack Bates (bajo) y los músicos Andy Poole (teclados), Paul Kehoe (batería) y David Potts (guitarra), todos ellos miembros del anterior grupo de Hook, Monaco.

En tiempos recientes, Peter Hook and the Light se ha dedicado a recordar en directo los dos primeros discos de Joy Division, ‘Unknown Pleassures’ y ‘Closer’, así como los dos primeros discos de New Order (que surgió tras el suicidio de Ian Curtis), ‘Movement’ y ‘Power, Corruption and Lies’.

El grupo anuncia hoy gira por nuestro país para presentar en directo los dos recopilatorios titulados ‘Substance’ que publicaron tanto Joy Division como New Order en los ochenta. Las fechas son el 23 de noviembre en la Sala Moon de Valencia, el 24 de noviembre en la sala Arena de Madrid y el 25 de noviembre en la sala Apolo de Barcelona.

El primer ‘Substance’, el de New Order, salió en 1987 y recopiló los singles del grupo hasta ese momento; el segundo, el de Joy Division, se editó un año después y reunió los singles que el grupo de post-punk jamés editó en disco -‘Love Will Tear Us Apart’, ‘Transmission’, ‘Komakino’ y ‘Atmosphere’- así como varias caras b.

Las entradas para los conciertos están disponibles en Ticketea (Valencia, Madrid, Barcelona).