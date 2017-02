Regalamos DVD’s de la película ‘Nina Simone’: pinceladas de la vida de la artista

Hoy Nina Simone habría cumplido 84 años, momento que aprovechamos para regalar 4 DVD’s de la película sobre su vida que realizó Cynthia Mort, por cortesía de Betta Pictures. La cinta realizada en 2015, no exenta de polémica por la elección de Zoe Saldana como protagonista, no es un extenso biopic sobre toda su carrera que pueda volver locos a los seguidores que leyeran su autobiografía o se hayan zampado todos los documentales que se han hecho sobre Simone. De hecho, la película se hace corta.

Sin embargo, sí presenta algunos de los rasgos que definieron toda la vida de Nina Simone, pese a que el grueso de la cinta se centra en su controvertida relación con su mánager Clifton Henderson (y las críticas a la película por no retratar su homosexualidad son algo infundadas, se le llega a llamar claramente “faggot”). Hay un espacio para recordar su marginación por ser negra sobre todo en su niñez, su turbulenta relación con el escenario, sus adicciones, su enfermedad, por supuesto algunas de sus mejores canciones, y también su carácter violento, aquí retratado, entre otras, en una escena insólita que esperemos que no dé una idea a los artistas que odian a la gente que no cierra la boca durante los conciertos.

Aquellos interesados en ganar una copia del DVD ‘Nina Simone’ tenéis que mandar a jenesaispop@gmail.com un enlace con vuestro vídeo en directo favorito de la artista y un texto en el que expliquéis el motivo por el que lo habéis seleccionado. No olvidéis incluir vuestros datos personales. El plazo del concurso termina este domingo 26 de febrero a las 23.59.