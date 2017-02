La extraña campaña de ‘Can I Sit Next To You’, el comercial nuevo single de Spoon

Spoon, autores de discos tan celebrados como ‘Ga Ga Ga Ga Ga‘, vuelven con un disco llamado ‘Hot Thoughts’ que se publicará el próximo 17 de marzo. De él ya conocimos el single ‘Hot Thoughts‘ y hoy se estrena el siguiente, que confirma una línea artística más sintética. ‘Can I Sit Next to You’ se queda a un palmo de sonar a Maroon 5 o como mínimo a INXS, y lo mejor es la forma en que el grupo ha decidido promocionarla al margen de ese videoclip tipo collage que estrenan hoy.

Según informa Pitchfork la canción ha sonado durante meses, sin que nadie lo supiera, como campaña subliminal. El grupo ha conseguido colocarla entre la música de dos programas tan famosos como Late Show with Stephen Colbert y Jimmy Kimmel Live, además de en varios clubs y locales de música en directo. Aunque lo mejor, recordando que la canción se llama “¿puedo sentarme contigo?” es que también ha sonado a bordo de los aviones de American Airlines.

Como observaréis todos los fans de las ediciones en vinilo, el primer single abrirá la cara A de lo nuevo de Spoon y el segundo single abrirá la cara B.

01 Hot Thoughts

02 WhisperI’lllistentohearit

03 Do I Have to Talk You Into It

04 First Caress

05 Pink Up

06 Can I Sit Next to You

07 I Ain’t the One

08 Tear It Down

09 Shotgun

10 Us