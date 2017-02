The 1975 cantan a la amistad modernizando a Sade: ¿revelación o timo?

The 1975, el grupo británico autor de canciones como ‘Somebody Else’ o ‘The Sound’, ambas incluidas en su primer disco de título tan largo como inquietante, ‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’, actúa esta noche en los premios BRIT, que se celebran en Londres. La banda compite a Mejor grupo contra Radiohead, Bastille, Biffy Clyro y Little Mix, entre otras categorías.

Quizás con motivo de este evento, The 1975 ha estrenado un tema hoy, ‘By Your Side’, una versión del clásico de Sade, incluido en su disco de 2000, ‘Lovers Rock’. El grupo propone una interpretación modernizada, mucho más electrónica que la original, también en la voz principal, que suena filtrada a través de ese “prismizer” que han popularizado Bon Iver, Chance the Rapper y su autor, Frances and the Lights, en sus últimos trabajos. Más emoción cyborg. ¿Revelación o timo?

‘By Your Side’, de melodía tan hermosa que se prestaría a cualquier interpretación, del estilo que sea, nos cuenta una historia universal sobre la importancia de la amistad. “Cuando estés perdido o solo”, canta Sade, “y no puedas volver a lo que eras antes / te encontraré / cariño, te llevaré a casa / y si quieres llorar / estoy aquí para secar tus lágrimas / y en poco tiempo, estarás bien”.