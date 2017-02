At The Drive-In anuncian ‘in•ter a•li•a’, su primer disco en 17 años

La mítica banda post-hardcore de El Paso, Texas, At The Drive-In acaba de anunciar la próxima publicación de ‘in•ter a•li•a’, su primer disco de estudio desde que en 2000 lanzaran ‘Relationship of Command’. El grupo de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala se separó un año después de aquello, hasta 2012, cuando regresaron para hacer algunos conciertos (como, por ejemplo, el FIB de aquel año). Desde entonces han permanecido oficialmente en activo, pero no había publicado nada nuevo.

El disco, producido por Rodríguez-López y Rich Coastey, se publica el día 5 de mayo y contendrá 11 de canciones, de las cuales ya se conocía ‘Governed by Contagions’, lanzada el pasado diciembre. Ahora también presentan mediante un lyric-video ‘Incurable Innocent’, una canción afilada y a altas revoluciones, sobre la que Bixler-Zavala dice: “es una canción sobre abusos sexuales y, finalmente, ser capaz de hablar de ello”.

Con este anuncio, el grupo también informa de nuevas fechas en el tour que harán este año y que, aunque de momento no incluye a España, les traerá cerca: estarán en el festival portugués Paredes de Coura entre los días 16 y 19 de agosto. Os dejamos con el tracklist del álbum y con esas dos nuevas canciones:

01 No Wolf Like the Present

02 Continuum

03 Tilting at the Univendor

04 Governed by Contagions

05 Pendulum in a Peasant Dress

06 Incurably Innocent

07 Call Broken Arrow

08 Holtzclaw

09 Torrentially Cutshaw

10 Ghost-tape No.9

11 Hostage Stamps