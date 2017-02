El Gobierno murciano patrocinará WAM (We Are Murcia), festival sustituto del SOS 4.8

Tras los amargos desencuentros de Legal Music, empresa organizadora del festival SOS 4.8, con el Gobierno de Murcia, uno de sus principales patrocinadores, a finales del pasado año supimos que en 2017 (aunque quizá sí en 2018) no habría una nueva edición de este festival que se había convertido ya en una referencia en nuestro país. Sin embargo, la Consejería de Cultura aseguró que la marca “SOS 4.8” era propiedad del gobierno autonómico y que en 2017 sí habría festival. Y al final, parece que sí, habrá festival, pero no, no se llamará SOS 4.8.

Según un comunicado emitido esta tarde, este año se celebrará un festival musical patrocinado por el gobierno murciano. Tendrá el nombre de WAM (acrónimo de We Are Murcia), se celebrará en fechas similares a las habituales del SOS (del 2 al 7 de mayo) y la programación artística, pendiente de anunciar, correrá de mano de Producciones Baltimore, organizadores de Low Festival, entre otros eventos. Este es el comunicado emitido:

“La Consejería de Cultura de la Región de Murcia ha mostrado este miércoles 22 de febrero su interés en patrocinar, junto al Ayuntamiento de Murcia, el festival “We Are Murcia” (WAM), en sustitución del SOS 4.8. La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, ha indicado que el evento tendrá lugar entre el 2 y el 7 de mayo y que “tanto desde el Ayuntamiento de Murcia, como desde la Comunidad Autónoma, estamos estudiando el patrocinio de este evento, para que la Región y Murcia ciudad siga posicionando su imagen como destino cultural”.

El festival contará con un programa musical y de actividades que está ultimando Producciones Baltimore, organizadora entre otros eventos del festival ‘Low’;. En las próximas semanas se presentará tanto la programación con grupos de ámbito internacional, nacional y local, como la agenda de actividades paralelas que formarán parte de esta nueva iniciativa cultural.

Desde la Consejería de Cultura de la Región de Murcia se continúatrabajando para facilitar la celebración de grandes eventos y crear una marca de Festivales de la Región de Murcia que reconozca la importancia de grandes y singulares eventos culturales”.

Estaremos expectantes, pues, a próximas novedades sobre el cartel de WAM.