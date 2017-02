Bowie, The 1975 y Emeli Sandé, entre los ganadores de los Brits 2017

Bowie, The 1975 y Emeli Sandé están entre los principales ganadores de los Brits de este año, una ceremonia cuya gran sorpresa ha sido el homenaje realizado a George Michael. Tanto su compañero en Wham! Andrew Ridgeley como sus coristas Shirlie Holliman y Pepsi DeMacque han dedicado un largo discurso a recordar su legado, cómo compartieron su ilusión por la música y se convirtieron en casi hermanos y cómo canciones como ‘You Have Been Loved’ fueron incluso importantes para Lady Di. A continuación Chris Martin ha realizado la actuación homenaje por sorpresa. Si en los Grammy Adele escogía ‘Fastlove’, en este caso se ha interpretado la más desconocida ‘A Little Corner’. Junto a una orquesta y con la ayuda de proyecciones de un directo de George Michael de la última época, el líder de Coldplay ha realizado un bonito y solemne tributo. A duras penas ha sobrado el featuring de Prince mencionando a George Michael.

La segunda mayor sorpresa de la noche ha sido la interpretación del single de Coldplay con The Chainsmokers que hace solo unas horas no sabíamos que existía y que ya está en Spotify. Coloridísima presentación llena de explosión y confeti con Chris Martin tirándose al público y muerto de la risa. ¿De los millones que se va a llevar por esta tontería?

La ceremonia de los Brits 2017 se ha abierto con una espectacular actuación de Little Mix interpretando ‘Shout Out to My Ex’ -a la postre ganadora del premio a mejor canción- en la que han podido percibirse ecos de Michael Jackson circa ‘Scream’ en cuanto a proyecciones, Beyoncé en vestuario y el ‘Dark Horse’ de Katy Perry en la Super Bowl en cuanto a escenografía. La segunda actuación ha sido la de Bruno Mars, tras un paseo junto a sus coristas, más centrado en su lucimiento vocal que en una puesta en escena en concreta. Ha interpretado el mismo tema de los Grammys, ‘That’s What I Like’.

David Bowie ha ganado el premio a mejor solista masculino, derrotando al otro favorito, Skepta, que sí ganó el Mercury Prize. Michael C. Hall, protagonista del musical ‘Lazarus’, ha recogido el premio en su nombre bromeando sobre el hecho de que Bowie tampoco habría ido a esta ceremonia de no haber muerto. También le ha agradecido haber contribuido a hacerle una persona mejor con su “entusiasmo”.

Emeli Sandé ha sido la ganadora en la categoría de mejor artista femenina, derrotando a ANOHNI, entre otras. Poco después ha realizado una emocionada versión de ‘Hurts’ acompañada de batucada, palmas y bailarines.

El galardón al mejor grupo ha sido, como decían las apuestas, The 1975. Luego han realizado una gran interpretación de ‘The Sound’ ayudada de juegos de iluminación, formas geométricas, un gigantesco coro góspel que al final no ha pintado tanto, y sobre todo, mensajes intercalados para televisión con malas críticas recibidas por la banda. Ya les habíamos visto el truco en uno de sus vídeos, pero ha sido bastante divertido leer, mientras sonaba este tema en vivo, cosas como “ridículo”, “synth-pop pomposo para estadios” o “el cantante se cree que es carismático pero no lo es”.

Siguiendo con su espíritu de crítico social, Katy Perry ha dado vida a las casas del vídeo de ‘Chained to the Rhythm’, en su presentación en los Brits coreografiadas, así como a dos marionetas cadavéricas gigantes, aparentemente inspiradas en Tim Burton.

Sobre un fondo de luces rojas, Skepta ha interpretado ‘Shutdown’ ayudado por coros pre-grabados. Un pequeño chute de energía, aunque más comedido de lo que le hemos visto en lugares como el Sónar o el FIB. Como curiosidad, Simon Cowell aplaudiendo. ¿Será fan?