El “falso ídolo” Kanye West convertido en escultura de oro

Plastic Jesus, autor de la estatua de un actor esnifando cocaína de rodillas que apareció en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015, justo a tiempo para los Oscar, ha vuelto a las andadas. Su última obra es una escultura de Kanye West cual Jesucristo crucificado (aunque sin crucifijo). La estatua, llamada “falso ídolo”, puede verse en Hollywood Boulevard.

El artista explica a The Hollywood Reporter que “Kanye es un genio de la música y la producción pero no es un Dios, sin embargo, es ahí donde le colocamos… hasta que pasa algo malo en su vida o en su carrera, entonces le crucificamos. Por supuesto debemos tratar y respetar a esta gente como los artistas que son, pero no los convirtamos en dioses, porque las personas crucificamos a nuestros dioses”.

Irónicamente, Kanye West tiene una canción titulada ‘I Am a God’ incluida en su disco ‘Yeezus’ y otra ‘Jesus Walks’. Cualquiera diría que él mismo se posiciona como Dios o directamente como su propio héroe mitológico debido a los ataques megalómanos que presume de vez en cuando, pero no puede decirse que a Plastic Jesus le falte razón y la estatua está ciertamente conseguida.