La caída en los BRIT de este año ha sido de… una casita de Katy Perry

Este miércoles se ha celebrado en Londres una nueva gala de los premios BRIT, que han coronado a David Bowie como autor del disco del año. La gala se retransmitió a través de Youtube y premió a otras figuras como Drake, The 1975 o Little Mix. También hubo un gran homenaje a George Michael.

Entre las artistas que actuaron en la ceremonia estuvo Katy Perry, que interpretó su nuevo single, ‘Chained to the Rhythm’, que no ha sido número uno (ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis) sino siete en Reino Unido, como su autora conoce. A falta de conocer los datos oficiales de la semana que viene, de momento Ed Sheeran y ahora The Chainsmokers y Coldplay siguen bloqueando a Perry del número uno en iTunes.

Para no perder la costumbre, durante los BRIT hubo una caída y fue durante la actuación de Perry, como se apunta en nuestros foros. No cayó ella, eso sí, sino una de las personas disfrazadas de casita que conformaron su puesta en escena. La típica casa americana es uno de los símbolos empleados por la autora de ‘Teenage Dream’ en su nueva canción política y en su nuevo vídeo, ambientado en un parque de atracciones.

La caída puede apreciarse en este vídeo de Twitter. ¿Se convertirá esta casita en el nuevo “left shark”?