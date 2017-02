Cuidado con el fake: Loreen no sonará a Avicii ni a Soraya en su propuesta para Eurovisión 2017

Expectación máxima en el Melodifestivalen ante la cuarta y última semifinal en busca de la canción sueca para Eurovisión 2017. Supondrá el regreso de Loreen, que vuelve a intentar representar a Suecia tras haber marcado un antes y un después en las posibilidades comerciales del festival al situar la canción ganadora, ‘Euphoria’, en las listas de medio mundo.

Este sábado tendrá lugar esta última semifinal de la que saldrán dos nuevos finalistas y dos más que podrían ser rescatados en el futuro. Tres serán eliminados. Hoy la televisión sueca ha desvelado un minuto de las canciones competidoras, y al fin podemos constatar que ‘Statements’ será un corte primero lento y acústico, que después desplegará ciertas influencias industriales. Pero lo mejor son los fakes que nos encontramos por la red.

Varias webs televisivas como la influyente Vertele y varios eurofans se han tragado que ‘Statements’ era un tema dance, en la estela de Avicii, subido a Youtube por un auténtico capullo. Y digo un auténtico capullo porque lo que suena en ese Youtube no es otra cosa que el ‘Long Time’ de Soraya, que ya pasó por Eurovisión dejando no muy bien a España. Lo mejor de todo esto es leer los comentarios de fans de Loreen en ese Youtube. “She will always be my favorite singer no matter what”, dice uno. “love it <3", dice otro. "me recuerda a Marina and the Diamonds", dice alguien en alemán. Estamos deseando ver sus caras el próximo sábado. ¡Que alguien les pase el disco de Soraya!

Este es el verdadero ‘Statements’:

Este es el ensayo de ‘Statements’:

Este el falso ‘Statements’:

Y esto es un vídeo de Soraya: