Beyoncé cancela en Coachella siguiendo el consejo de sus médicos

Como tantos gabinetes de crisis preparados para dar las malas noticias a las puertas del fin de semana para que la gente se emborrache y olvide, la organización de Coachella acaba de confirmar que Beyoncé no actuará este año. No obstante, se promete que la artista estará tocando en el festival en la edición de 2018. El motivo es su embarazo de gemelos, que no le impidió interpretar un par de canciones en la ceremonia de los Grammy. Sin embargo, quedan aún 2 meses para que lleguen las fechas del festival estadounidense, que además tiene lugar a lo largo de dos fines de semana consecutivos.

Este es el comunicado oficial: “Siguiendo los consejos de sus médicos de mantener un calendario menos agitado durante los próximos meses, Beyoncé ha tomado la decisión de renunciar a tocar en Coachella en 2017. Sin embargo, para Goldenvoice and Parkwood es un orgullo confirmar que será cabeza de cartel en 2018. Gracias por vuestra comprensión, en breve habrá más información”. El comunicado pone sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿qué tramará Beyoncé de cara al año que viene? ¿Cabe la posibilidad de que dentro de un año presente nuevo álbum o aún interpretará las canciones de ‘Lemonade’, exactamente dos años después de su edición?