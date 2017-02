Enrique Iglesias, a por la canción del verano otra vez con ‘Súbeme la radio’ y alcohol

Desde hace semanas y semanas -en serio- su sello está promocionando el estreno de lo nuevo de Enrique Iglesias. La expectación es máxima tras los éxitos de los últimos años del hijo más afortunado de Julio, desde ‘Bailando’ a ‘El perdón’ pasando por ‘Duele el corazón’. La canción se llama ‘Súbeme la radio’, cuenta con Descemer Bueno y Zion y Lennox, y su vídeo ha sido rodado en Cuba, “paralizando el tráfico durante 3 días en La Habana”. Según Sony, “se armó una fiesta en las calles de La Habana masiva con escenas cargadas de adrenalina donde hasta estuvo en el borde de un edificio cantando sin arnés”. ¿Esto no era la letra de ‘Trapecista’? Foto: Alan Silfen.

Aquí van unas declaraciones de Enrique: “Crecí en Miami, tengo muchos amigos cubanos y me apetecía la idea de hacer algo en la Isla. Después de hacer varios vídeos con Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con ‘Bailando’ y mis amigos de Gente de Zona todo apuntó a que era el momento”. Descemer Bueno dice que conoce a Enrique hace 12 años y que después de “Bailando, Loco, El Perdedor, Cuando Me Enamoro, Lloro Por Ti, No Me Digas Que No, Ayer, entre otras”, han intentado “superarse”. Zion y Lennox añaden: “Enrique es un genio al momento de fusionar su música con otros artistas y no nos queda duda que este tema se va a quedar con todo”.

Enrique decidió usar para el vídeo la misma camiseta con la que sufrió el accidente del dron, que fue reproducida y puesta a la venta para generar fondos y apoyar la causa de Save The Children.

Os dejamos con la canción y el vídeo de ‘Turn Up the Radio’. “Súbeme la radio, tráeme el alcohol”. Sota, caballo, rey.