‘Fences’, ¿son los Oscar 2017 demasiado negros?

Hace unas semanas me preguntaba qué hacía la simpática pero simplona ‘Figuras ocultas’ compitiendo en los Oscar como la mejor película del año. Días después, me hacía la misma pregunta con la cargante y afectada ‘Lion’. Y ahora, otra vez me lo pregunto: ¿qué hace una película tan fallida como ‘Fences’ ocupando el lugar de ‘Paterson’, ‘Animales nocturnos’, ‘Todos queremos algo’, ‘Sully’ e, incluso, las irregulares ‘Jackie’ y ‘Silencio’, o las foráneas ‘Elle’ y ‘Langosta’, nominadas en otros apartados?

En realidad, me lo pregunto pero imagino la respuesta: la inclusión de ‘Fences’ (y de ‘Figuras ocultas’) es consecuencia directa de la campaña #OscarsSoWhite del año pasado. Con toda esa presión mediática señalando con el dedo las decisiones de los votantes, ¿cómo no iba a ser nominada la adaptación de una obra de teatro emblemática (premio Pulitzer y Tony en 1985), escrita por un dramaturgo y activista afroamericano (August Wilson, quien se negó en los 80 a que adaptara su obra un director blanco), y producida, dirigida e interpretada por uno de los actores negros más premiados y respetados de Hollywood?

En manos de otro director (incluso de uno blanco), ‘Fences’ podría haber sido un peliculón. El material de partida es fabuloso. Un emotivo drama familiar agujereado (bateado) por un furioso discurso racial. Pero en manos de Denzel Washington, que ya demostró sus limitaciones como director en las poco reseñables ‘Antwone Fisher’ (2002) y ‘The Great Debaters’ (2007), se convierte en una película enormemente fallida. Por dos razones principales. Primera: no está adaptada. ‘Fences’ es teatro (mal) filmado. Washington se limita a poner la cámara en el patio trasero de la casa y esperar que la brillantez del texto y de las interpretaciones nos deslumbren lo suficiente como para que no veamos la pobreza expresiva de su puesta en escena.

Segunda: Washington no está dirigido. Todo el reparto de ‘Fences’ hace un trabajo notable. En especial una Viola Davis que hace desaparecer a cualquiera que esté a su lado en cuanto abre la boca. Todos están bien… menos Washington. El ganador del Oscar por ‘Tiempos de gloria’ y ‘Training Day’ parece como si todavía estuviera encima del escenario. Su interpretación puede parecer intensa y enérgica desde la lejanía de un patio de butacas, pero vista a través de los muchos primeros planos que tiene la película resulta demasiado enfática y, por tanto, falsa.

Respondiendo a la pregunta: ¿son los Oscar demasiado negros? Obviamente, no. Como tampoco eran “demasiado blancos” el año pasado. El problema no es la cantidad, sino la calidad de las películas (el tema de la igualdad de oportunidades ya daría para otro debate). Nadie discute, por ejemplo, la inclusión de ‘Moonlight‘ entre las finalistas. De hecho, habría que formular la pregunta de otra manera: ¿qué hacen dos mediocres películas “negras” como ‘Fences’ y ‘Figuras ocultas’ ocupando el sitio de una de las mejores películas “negras” del año: ‘Loving‘? 5,5.