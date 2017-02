Adiós a Leon Ware, el tesoro guardado de tus artistas R&B favoritos

Este jueves, el músico de R&B y soul Leon Ware ha fallecido a los 77 años. Aunque la causa de su muerte no ha sido desvelada, Rolling Stone recuerda que el músico sufría cáncer de próstata al menos dese 2009.

Aunque el nombre de Ware no es enormemente conocido, el músico es co-autor de la totalidad de ‘I Want You’ de Marvin Gaye. Editado en 1976, la mayor parte de ‘I Want You’ se componía en realidad de maquetas pensadas para el segundo disco de Ware, quien terminaría editando ‘Musical Massage’ en su lugar.

Antes de ‘I Want You’, Ware ya había colaborado en ‘Body Heat’ de Quincy Jones (en ‘If I Ever Lose this Heaven’) y escrito para un entonces mocoso Michael Jackson (‘I Wanna Be Where You Are’), ‘Inside My Love’ de Minnie Riperton o ‘Got to Have You Back’ de Isley Brothers y para otros artistas como Lulu (‘Independence’), Teena Marie (‘My Dear Mr. Gaye’) o Geoffrey Osborne (‘Forever Mine’).

Más allá de los 70 y 80, Ware ha sobrevivido también en la actualidad colaborando con varios artistas como Maxwell en la excelente ‘Sumthin’ Sumthin’ o Theophilus London en ‘Water Me’, la canción que abría su segundo disco, ‘Vibes!’. Además, su música ha sido sampleada en numerosas ocasiones por artistas de hip-hop como 2Pac (‘How Do U Want It’) o De La Soul (‘Foolin’).