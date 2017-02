Brendan Maclean / funbang1

El vídeo de porno gay con coprofilia de regalo de Brendan Maclean, finalmente borrado de Youtube, era justificado por el cantante en un texto para The Guardian en el que hablaba de la necesidad de homosexuales de décadas pasadas de comunicar sus gustos por señales. El caso es que ha reavivado lógicamente el interés por el EP o mini álbum (son 7 pistas) que contenía la canción y que el australiano editaba el año pasado. El tema llamado ‘House of Air’ no deja de ser un gran corte de electropop que lo mismo podían haber entonado Erasure (por cierto, acaban de anunciar disco para mayo) que más recientemente Frankmusik o Bright Light Bright Light, que además conecta aunque sea tímidamente con su ya indisociable representación visual a través de frases como “no hay muros, ni fronteras, hablamos sin necesidad de palabras”.

‘House of Air’ no abre los ojos sobre nada relacionado con las parafilias sexuales pero sí sobre la calidad de las composiciones de Brendan: esta canción debería haber sido un hit y además las canciones que la acompañan en ‘funbang1’ merecen la pena. Se llaman cosas como ‘Free to Love’ o ‘Hugs Not Drugs (Or Both)’ y son demasiado dependientes de sus influencias, pero todas aprueban y algunas con nota.

‘Tectonic’ se parece a Duran Duran, ‘Free to Love’ es como mezclar a Andy Bell con Take That en falsete, las guitarras disco-pop de ‘Love at First Sight’ de Kylie y el final de ‘Walking on Sunshine’, y ‘Hugs Not Drugs (Or Both)’ parece un popurrí de Republica, Baxendale, Babylon Zoo y Liquido. ¿Se limita Brendan a copiar el pop petardo tomando una ideíta de algo más sofisticado tipo Hot Chip? Quizá, pero llama la atención lo bien que se le da esto y también hacer melodías bonitas como la de ‘Never Enough’ o el R&B de ‘Undetectable’, que no resulta tan edulcorado si atendemos a esa letra que menciona el popper (“amyl nitrate”).

Como colofón final, ha llamado a Amanda Palmer para una cosa llamada ‘On the Door’ que parece una versión de ‘Let’s Have a Kiki’ de Scissor Sisters, pero mola todo. Se trata de una conversación telefónica entre alguien que quiere estar “en lista de puerta” de un evento de Amanda Palmer. Como reflexión de todas aquellas personas que no valoran el trabajo de la gente que pincha o actúa en las discotecas y además quieren aparecer en lista “más uno”, deja un par de frases para la historia: “la lista de puerta es para la gente que quiero follarme o ver desnuda. Tú estás en lista de puerta, MENOS 1, MENOS 2, MENOS 3 y MENOS 4”. Por cierto, Amanda y Brendan tienen una versión conjunta de ‘Laura’ de Bat for Lashes.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘House of Air’, ‘On the Door’, ‘Undetectable’

Te gustará si te gusta: Erasure, Duran Duran, Scissor Sisters

Escúchalo: Spotify