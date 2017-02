‘Batman v Superman’ y un documental anti-Hillary Clinton “triunfan” en los Razzies

Antes de que esta noche se entreguen los Oscar, se han anunciado los “ganadores” de los premios a las peores películas del año. ‘Batman v Superman’ y ‘Hillary’s America’ han sido las grandes “triunfadoras” de los Golden Raspberry Awards al hacerse con cuatro “Razzies” cada una. El documental político de Dinesh D’Souza, que ya había hecho una cinta anti-Obama y esta vez la ha hecho contra la aspirante demócrata a la Casa Blanca en 2016 es la peor película del año, tiene a la peor actriz (Becky Turner, que hace de Hillary en “recreaciones”), peor actor (el premio Dinesh D’Souza) y peor director (Dinesh D’Souza y Bruce Schooley). ¿Cuánta gracia tiene que en un documental recaigan los premios a los peores actor y actriz? ¡Bravo! Dinesh D’Souza ha tenido el valor de pronunciarse sobre su premio a través de un vídeo, que podéis ver más abajo (minuto 4).

Esta ha sido su declaración: “La razón por la que me lo habéis dado es que estáis demasiado amargados por que Trump ganara. No lo habéis aceptado y probablemente nunca lo haréis. Este tipo de premios son realmente buenos para mi carrera. Si hubiera ganado un Óscar, estaría acabado. No podría hacer otra película y mi público ni siquiera aparecería porque pensarían que me habría convertido en uno de vosotros”.

Para ‘Batman v Superman’ ha ido el peor guión, la peor secuela, el peor actor secundario (Jesse Eisenberg) y el peor combo interpretativo (Ben Affleck y Henry Cavill). La gran “derrotada” de la noche ha sido ‘Zoolander 2’, que estaba nominada a 9 Razzies y sólo se ha llevado uno, el de peor actriz secundaria para Kristen Wiig. ‘Misconduct’, con Anthony Hopkins y Al Pacino, se ha llevado un premio al mayor fracaso en taquilla, mientras que Mel Gibson se ha llevado el premio al artista redimido por la buena aceptación de ‘Hasta el último hombre‘.