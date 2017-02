Oscar 2017: la noche del gran drama en memes

Tras ese giro de guión magistral con el que culminó la gala de los Oscar 2017, el error garrafal que hizo creer que la Mejor Película era ‘La La Land‘ cuando en realidad era ‘Moonlight‘ ya ha dado la vuelta al mundo cinco o seis veces, ha capitalizado la atención de estos premios y los memes se han cebado con el asunto. Sin embargo, nada hacía sospechar que aguardaba un vuelco final tan épico, y la ceremonia transcurría apacible hasta entonces. Repasemos en memes, cuán aburrida estaba siendo…

Y eso que Jimmy Kimmel dio ya alguna pista de que quizá la noche no iba a ser tan previsible como parecía, lanzando chuches desde los “cielos” en paracaídas, provocando la risa del respetable, alguna pérdida de papeles reclamando compartir las galletas, y el casi-aplauso de Nicole Kidman y sus descomunales manos. El presentador, además, se obcecó en trolear a Matt Damon, ¡incluso cuando estaba presentando un premio! Pero ni siquiera eso logró que todo fuera tan apacible que la propia esposa de John Legend, Chrissy Teigen, se echara un sueñecico en el patio de butacas.

En cualquier caso, el drama se ceñía sobre ‘La La Land’ tras perder varias categorías técnicas y la victoria de Casey Affleck sobre Ryan Gosling parecía un mal presagio, aunque luego Emma Stone y Damien Chazelle parecían dar la vuelta a la tortilla y cumplir con las previsiones. Sin embargo, llegó esa pirueta final del destino, con Warren Beatty y Faye Dunaway haciendo el papelón. Beatty ya intuía que algo no iba bien y le soltó la patata caliente a su compañera. A partir de ahí, drama, drama y más drama, leyendo en los labios de Emma Stone un ya célebre “Oh, my God!”, recordando al célebre patinazo del presentador Steve Harvey en aquella gala de Miss Universo 2015, aludiendo al guión de la propia ‘La La Land’, y con M. Night-Shamalan atribuyéndose, genialmente, el plot-twist.

Las estrellas no brillaron para Ryan Gosling: Casey Affleck se lleva mejor actor#Oscars pic.twitter.com/AxjCY9qWbN — pictoline (@pictoline) February 27, 2017

The moment Warren Beatty throws Faye Dunaway under the bus #Oscars pic.twitter.com/GgbxFDf7jr — Anthony Quintano 🌴 (@AnthonyQuintano) February 27, 2017

La historia de La La Land se hizo realidad 🤧 #Oscars pic.twitter.com/30oOTSPbwz — Alex Murillo (@AlexMurilIo) February 27, 2017