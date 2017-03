‘When We Rise’: la lucha LGBT contada paso a paso

Hubo un tiempo no tan lejano en el que la policía detenía a homosexuales y lesbianas por la calle. En que les pegaban palizas, porque los mensajes de odio a la comunidad gay eran constantes y provenían de las instituciones. En el que las redadas se sucedían noche tras noche, y en el que San Francisco estaba lejos de ser el santuario gay que hoy es. Una época que marcó su fin un 28 de junio de 1969, cuando los clientes del Stonewall Inn, un bar de Nueva York donde se reunían gays, lesbianas y transexuales, decidieron rebelarse contra la policía en una serie de manifestaciones, protestas y disturbios que hoy conmemoramos en el día del Orgullo Gay, porque permitieron que las reivindicaciones del colectivo comenzasen a tomarse en serio.

Este es, precisamente el punto de partida de la nueva miniserie de la ABC, emitida en España vía HBO, que se estrena durante toda esta semana (el primer capítulo ya está disponible, y los siguientes verán la luz el 2, 3 y 4 de marzo respectivamente). ‘When We Rise’ echa la vista atrás para contar la historia del activismo LGBT, en un esfuerzo titánico por condensar en unas ocho horas lo que han sido años de reclamaciones: desde los primeros enfrentamientos con la policía y la Proposición 6 hasta la aprobación del matrimonio igualitario, pasando por los estragos que causó la crisis del SIDA en la población homosexual en los 80 y los 90.

Por suerte, para llevar a cabo esta descomunal tarea tenemos a dos implicados de excepción. El primero es Dustin Lance Black, creador de la serie y guionista de otro de los hitos del cine de temática homófila: ‘Mi nombre es Harvey Milk’, el biopic del político que se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual elegido para un cargo público en Estados Unidos. Junto a él, su compañero de fatigas en el mismo film, su director, Gus Van Sant.

Ambos dan a luz una serie que ahora mismo se antoja necesaria. No solo por la consabida era Trump, con sus intentos de arrebatar los derechos por los que tanto se ha luchado, sino porque las temáticas que trata están a la orden del día. Porque ‘When We Rise’ no habla solo de activismo LGBT, sino que también relata los albores del movimiento feminista, muy en boga a día de hoy. Por poner un ejemplo de los temas tratados, así, a vuela pluma, basta con mencionar la necesidad que tenían en ese momento las lesbianas feministas de contar con un espacio para reunirse y sentirse seguras, y algo similar pasa a día de hoy cuando algunos hombres protestan amargamente porque no se les permite (como es lógico) la entrada en algunos espacios feministas. Eso por no hablar de los ataques homófobos, que siguen aumentando en una ciudad como Madrid, o de ese autobús terrorífico que incita al odio contra los transexuales. ¿No había ya igualdad?

No obstante, no todo es del color del oro en ‘When We Rise’. La historia se centra sobre todo en tres figuras clave para entender el activismo en San Francisco y en EEUU: Roma Guy, Ken Jones y Cleve Jones -el guion viene de sus memorias tituladas ‘When We Rise: My Life in the Movement’. Y se cuenta no solo a través de sus logros, sino haciendo hincapié muchas veces en sus situaciones personales. Aunque relevantes, esto desemboca en un absoluto exceso de contenido que afecta al guion, que a veces parece torpe, con una trama que avanza a trompicones. Un detalle que, por suerte, no es tan grave como parece, y permite disfrutar de la serie en su totalidad.

Calificación: 8/10.

Destacamos: que Gus Van Sant no ha caído en el white washing de Stonewall.

Te gustará si te gusta: indudablemente, ‘Mi nombre es Harvey Milk’.

Predictor: HBO no falla con las miniseries.

Fe de errores: en el texto anterior se indicaba, erróneamente, que la serie era de la HBO. La producción es de ABC, pero en España se puede ver a través de HBO.