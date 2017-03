Anastacia, encantada con la imitación de ella de Blas Cantó en ‘Tu cara me suena’

Esta semana, el productor Diplo de Major Lazer ha congratulado a Beatriz Luengo por su imitación de ‘Run the World (Girls)’ en ‘Tu cara me suena’, una gran curiosidad, pues Diplo es uno de los nombres más reconocidos y exitosos de la música popular internacional en estos momentos. Lástima que Luengo no estuviese del todo atinada en su respuesta.

Ahora, otra artista internacional -aunque de perfil mucho menor- ha acudido a Twitter para felicitar a un concursante de ‘Tu cara me suena’ por su imitación. Hablamos de Anastacia, que fue representada por el cantante Blas Cantó la semana pasada con su clásico ‘Left Outside Alone’. Anastacia está encantada con la imitación de Cantó: “¡qué imitación tan buena y atrevida, muy bien hecho!”, ha escrito en la red social.

En la pasada edición de ‘Tu cara me suena’ fue Pablo Puyol quien realizó una imitación francamente desternillante de Anastacia con otra de sus canciones emblemáticas, ‘I’m Outta Love’. La extraña voz de Anastacia siempre se ha prestado a todo tipo de imitaciones, paródicas o no… ¿A qué espera ‘Tu cara me suena’ para hacer un homenaje en condiciones a otra voz peculiar de los 2000, Macy Gray?

🙏😂 @BlasCanto this was AWESOME! Such a great,bold imitation of Left Outside Alone @TuCaraMSuena well done! #TuCaraMeSuena #TCMS #TCMS17 pic.twitter.com/w7hZioHVG2

— Anastacia (@AnastaciaMusic) 28 de febrero de 2017