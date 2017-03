Maga / Salto horizontal

En su búsqueda de un sonido más “luminoso y vitalista”, como contaba Maga a este mismo medio hace unos meses a propósito del lanzamiento de su nuevo disco, ‘Salto horizontal’, ya en tiendas, el sucesor del decepcionante ‘Satie contra Godzilla‘ presenta algunas de las canciones más instantáneamente accesibles y memorables de su repertorio.

Entre ellas está el atinado sencillo principal, ‘Por las tardes en el frío en las tiendas’, que nos habla de una “era de la sobredesinformación” y recuerda vagamente a la canción pop-rock ligera y semi africanista de Two Door Cinema Club, o ‘Báltico’, que se sirve de metáforas náuticas y atractivos motivos de guitarra eléctrica para contarnos una historia de amor que parece esfumarse con la marea del mar de Cádiz, el mismo al que el grupo dedica enteramente una canción en ‘De plata’.

Precisamente esta última canción refleja el mayor acierto de ‘Salto horizontal’, que no son sus melodías, algunas de las cuales tienden demasiado a un dramatismo inflado, sobre todo en contraste con las letras, sino su variedad de arreglos. Si ‘Domingo’ y la “comprometida” ‘La noria’ evocan el dramatismo de Maga de siempre -la primera para bien, la segunda para no tanto-, en ‘Esmeralda’ se juntan percusiones prominentes con sabrosas guitarras acústicas bien subidas en la mezcla, en ‘Juego’ emerge una evocadora melodía de sintetizador espacial y la emocionante ‘Incendios a merced del viento’ concluye con una sección de melodías autoarmonizadas que eleva la canción enormemente sin épicas forzadas. Todo muy bien producido, por cierto, por Ángel Luján (Xoel López, Vetusta Morla, Anni B Sweet) y masterizado por Brian Lucey (Arctic Monkeys, The Black Keys, Lucinda Williams). ¿Otro buen disco de Maga? Con todo este arsenal de aciertos, probablemente el mejor desde 2006.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Domingo’, ‘Por las tardes en el frío de las tiendas’, ‘Incendios a merced del viento’, ‘Esmeraldas’

Te gustará si te gusta: Vega, Love of Lesbian, Los Planetas, Zahara

Escúchalo: Spotify