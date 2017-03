Nine Inch Nails trolean a sus fans enviándoles una misteriosa sustancia negra

Como recordareis, Nine Inch Nails, proyecto de dark-techno-rock comandado por Trent Reznor desde los primeros 90, regresaron a la actividad discográfica la pasada Navidad, con el EP ‘Not the Actual Events’. Un lanzamiento sorpresa que, sin embargo, no lo era tanto en cuanto a su sonido. Publicado únicamente en formato digital, la compra del EP desde la web del grupo incluía el envío de un “componente físico”, y hace unas horas ha comenzado a llegar a sus fans, que se han llevado una sorpresita/susto con el invento.

Según reportan sus seguidores en redes sociales, ese elemento sólido se trata, al parecer, de un sobre de color negro cerrado con una pegatina en la que reza un texto inquietante con frases destacadas como “¡Las acciones traen consecuencias!”, “Puede contener elementos subversivos que produzcan sentimientos de euforia y puede ser dañino y desconcertante para el consumidor” o “Esto provocará un desastre”. Al abrirlo, lo que han encontrado los “consumidores” es una serie de tarjetas con textos e imágenes confusas, todas ellas recubiertas con un polvo de color negro que se queda adherido en las manos, recordando quizá aquellos envíos con partículas de ántrax a estamentos oficiales estadounidenses que se produjeron hace algunos años y que generaron cierta paranoia.

En los últimos años, Trent Reznor ha tenido más relevancia por su trabajo en bandas sonoras originales para diversas películas compuestas junto a su colaborador Atticus Ross. Su último trabajo en esa parcela es la música de ‘Patriots Day’, recién estrenado filme bélico de Peter Berg y protagonizado por Mark Wahlberg.