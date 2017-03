El Último Vecino habla de su nuevo single trap y The Smiths con los Prieto

Gerard Alegre Dòria de El Último Vecino se ha pasado por el piso de Borja Prieto (responsable de Está Pasando y antiguo miembro de Meteosat) y su mujer, Natalia Flores (mánager de Javiera Mena), para hablar sobre su nuevo single, ‘Mi chulo’, una versión de La Zowi que interpola sus ritmos trap con trozos de ‘Some Girls Are Bigger than Others’ de The Smiths.

Durante esta breve visita de Gerard a la casa de los Prieto, el artista recuerda que descubrió ‘Mi chulo’ durante uno de sus peores momentos de su vida: “el trap ha llegado como un cohete en mi vida, es algo nuevo y nervioso. Hace unas semanas, pasé una mala época y ‘Mi chulo’ me pareció la canción más triste del mundo; estaba en un pozo y tenía que interpretar eso de alguna forma”.

Sobre El Último Vecino, los Prieto escriben que “hay pocos grupos que nos gusten más en la actualidad […] Sus inconmensurables y adictivos hits son incomparables, de esas melodías que se adhieren a tu cabeza y provocan excitación. Sus intensos directos son una experiencia única, algo que todo el mundo debería presenciar alguna vez en la vida”

Como se menciona en la entrevista, El Último Vecino planea visitar Latinoamérica este verano y lanzar un par de singles y un disco durante 2017.

El grupo catalán es autor de ‘Voces‘’, uno de los mejores discos de 2016 para JENESAISPOP.