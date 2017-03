Prefab Sprout vuelve con una bonita petición para ‘América’

Prefab Sprout, uno de los grandes grupos de culto de las últimas décadas, no son todo lo activos que el mundo desearía debido a la enfermedad que su líder Paddy McAloon sufre y que afecta a sus oídos (tinnitus). A clásicos como ‘Steve McQueen’ (1985) y el exitoso ‘From Langley Park to Memphis’ (1989) se podían sumar en 2009 ‘Let’s Change the World with Music‘, en verdad grabado en 1993 y perdido desde entonces, y un ‘Crimson/Red‘ que se editaba en 2013 después de haber aparecido en la red filtrado de mala manera.

Ahora Paddy McAloon ha sorprendido con una canción que tampoco llega de forma tradicional, ni para los estándares de antes ni para los de ahora. A modo de “impulso” se ha grabado a sí mismo con una guitarra y un micrófono, desconocemos si en una sola toma, ha entregado el vídeo a su mánager Keith Armstrong para que lo suba a Youtube antes de que se arrepienta y la grabación ha circulado por el mundo vía The Guardian en las últimas horas.

La intención de la canción no puede ser más clara desde su mismo nombre, ‘America’. Estamos clarísimamente ante un tema que reflexiona sobre la libertad en la era Trump, aludiendo a la polémica política de inmigración de este, que impide la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de diversos países. De este modo, la letra invita: “no rechaces al extranjero llamando a tu puerta, ni a la niña huérfana exiliada de la guerra, pues podría convertirse en doctora, en una científica que encontrase la cura”.

La melodía alcanza en algún momento la brillantez de los mejores Prefab Sprout, si bien uno no puede sino suspirar por una grabación profesional de la canción, con arreglos a la altura. Nadie sabe ya si será posible o esto es todo lo que hay y gracias…