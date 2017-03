Frank Ocean y Migos, por primera vez en la lista de singles española gracias a Calvin Harris

Sobre ‘Slide’, alguien podría pensar que Calvin Harris se está aprovechando del prestigio de Frank Ocean y un poco del de Migos en Estados Unidos para apuntarse un tanto. La otra visión es que Frank Ocean y Migos se estén apuntando un tanto en países donde no son tan sumamente conocidos. Es el caso de España, donde el impacto de ‘Bad and Boujee’ ha sido bastante limitado y este ‘Slide’ es lo primero que mucha gente conocerá tanto del trío de trap como de Ocean, quien no contaba, al menos hasta ahora, con el apoyo de la radiofórmula. Repasamos esta y otras novedades de la semana en la lista de singles española.

1(1) Luis Fonsi / Despacito

2(E) Enrique Iglesias / Súbeme la radio

Como hacían presagiar las listas diarias de Spotify, el gran lanzamiento comercial del mes, el regreso de Enrique Iglesias, no ha logrado desbancar a Luis Fonsi del número 1, donde lleva agarrado varias semanas.

22(E) The Chainsmokers, Coldplay / Something Just Like This

La canción que The Chainsmokers y Coldplay estrenaron en los Brits y que considerábamos más fácil que el mecanismo de un chupete, es por supuesto un hit internacional. Se ha colocado en el puesto 2 en Reino Unido, solo contenida por Ed Sheeran, y en Estados Unidos es número 5 incluso sin vídeo.

83(E) Prince Royce, Shakira / Déjà Vu

De momento flop para la nueva canción latina de Prince Royce con Shakira. Ella está acostumbrada a otros números: ‘Chantaje’ continúa en el número 6 y ‘La bicicleta’ en el nº27.

88(E) Morat / Amor con hielo

Mientras ‘Cómo te atreves’ sigue en el top 50 español certificada como cuádruple platino, esta canción que abre nueva etapa para la banda colombiana Morat se sitúa en el puesto 88. De momento, entrada muy modesta, similar a la de Lana del Rey la semana pasada, quien por cierto avanza hasta el nº86 con ‘Love’.

89(E) Zedd, Alessia Cara / Stay

El DJ y productor Zedd parece decidido a conseguir otro hit ahora en compañía de Alessia Cara. ‘Stay’ se ha colado directamente en el número 28 en Estados Unidos y en el número 33 en Reino Unido.

90(E) Burak Yeter, Danelle Sandoval / Tuesday

Llega a España el éxito de esta canción que se estrenaba el verano pasado y acumula 100 millones de visitas en Youtube. El productor turco-holandés ha sido top 10 en Francia y Alemania con esta canción tan machacona.

95(E) Calvin Harris, Migos, Frank Ocean / Slide

Frank Ocean y Migos llegan por primera vez a la lista española de singles gracias a su colaboración con Calvin Harris, que sí es habitual de nuestro top 100. De hecho, ‘My Way’ aún aguanta en el número 57 medio año después, certificada como platino.

‘Slide’ ha sido número 10 directo en Reino Unido (aunque se espera considerable caída en la segunda semana) y número 34 en Estados Unidos.

100(E) Bruno Mars / That What I Like

Bruno Mars llegaba al número 9 en nuestro país con el primer single de su último disco, ’24k Magic’, que aún resiste en el puesto 32 certificado como platino. Ahora entra en el top 100 con el segundo sencillo, que ha interpretado en los Grammy y en los Brits y estrenaba vídeo recientemente.

‘That’s What I Like’ es número 4 en Estados Unidos pero aún tiene que llegar al top 40 en Reino Unido.