Nicole Kidman explica lo de sus manazas en los Oscar y ultima 3 interesantes estrenos

La imagen más impactante de la última ceremonia de los Oscar es la de los productores de ‘La La Land’ entregando el premio a mejor película a ‘Moonlight’ después de un fallo de la organización que no ha costado el empleo a los dos responsables de PricewaterhouseCoopers, pero casi. Brian Cullinan, principal culpable, y Martha Ruiz serán apartados de la ceremonia. Pero la segunda imagen más impactante de la noche es la de Nicole Kidman aplaudiendo.

Con más garras que manos e incapaz de juntar las palmas derecha e izquierda, la protagonista de ‘Dogville’ fue víctima de un buen puñado de memes. Ahora ha podido explicar lo que ha pasado en una entrevista con la versión australiana de KISS FM. Cuando Kyle, de esta cadena, indica: “fue por los anillos, idiotas, que aplaudía así. ¡No quiere estropear las joyas!”, Nicole se ríe y le da la razón.

La actriz indica: “sí, sí, me alegro de que lo hayas aclarado porque fue muy embarazoso. Estaba pensando: “quiero aplaudir, no quiero estar sin aplaudir”, eso habría sido peor, ¿verdad? La gente se preguntaría: “¿por qué Nicole no está aplaudiendo?”, pero lo tenía difícil porque tenía puesto un anillo enorme, que no era mío pero era increíble y estaba atemorizada de poderlo estropear”. Como alternativa, ya veis, en lugar de aplaudir por lo bajito de manera discreta como otros compañeros, ¡manos bien arriba!

Nicole Kidman tiene varias películas en post-producción con estreno previsto para este 2017, entre ellas ‘The Beguiled’ con Colin Farrell de Sofia Coppola, ‘How to Talk to Girls at Parties’ (en la imagen) de John Cameron Mitchell (‘Hedwig’, ‘Shortbus’) y ‘The Killing of a Sacred Deer’ de Yorgos Lanthimos (‘Langosta’).