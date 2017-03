The Weeknd y Daft Punk, en una nueva fantasía interespacial

Pese a los buzz singles y vídeos promocionales, ‘I Feel It Coming’ es el segundo single oficial de ‘Starboy‘, el último disco de The Weeknd que el artista presentará este año en el FIB. Como el primero, cuenta con la participación de Daft Punk, y Abel Tesfaye ha vuelto a conseguir la colaboración del dúo, de manera muy especial, en el videoclip que se presenta hoy. Aparecen al final.

Warren Fu dirige esta fantasía interplanetaria que cuenta con componente mágico y por supuesto una amante para Tesfaye. Entre las posibles influencias visuales, aquel ‘You Look So Fine’ de Garbage de aquellos días en que inspiraban sus vídeos lo mismo en Ingmar Bergman que en Luis Buñuel y Russ Meyer, y un poquito de ‘Barbarella’. Warren Fu fue el director de todos los vídeos del último disco de Daft Punk, entre ellos ‘Lose Yourself to Dance’, ‘Instant Crush’ o el no-vídeo de ‘Get Lucky’, pero también ha trabajado con los Strokes, Brandon Flowers, The Killers o Chvrches.

‘I Feel It Coming’ ha sido número 9 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Veremos si este vídeo le da un nuevo empujón, pues la canción parecía ya a la baja. Por cierto, nuestro tracklist alternativo de ‘Starboy’ sigue funcionando a la perfección.