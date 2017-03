Ty Waters, el niño de 11 años que ha grabado un descarte de Michael Jackson

Nada menos que NPR publica hoy un artículo sobre Ty Waters, un niño de 11 años de Vancouver, Canadá que acaba de publicar su primer disco, ‘Only Human’. Waters empezó a cantar a los 4 años para superar un trastorno en el habla y ha terminado actuando en Carnegie Hall y el teatro Apolo de Nueva York, conque la alerta “niño prodigio” suena fuerte.

‘Only Human’ es un disco de soul clásico, blandito, con su punto funky (‘Curiosity Killed the Cat’), su querencia rockera (‘Never Gonna Give It Up’) y su baladón lacrimógeno (‘It Doesn’t Have to Rain Today’), pero lo que impresiona del álbum son sus músicos, veteranos profesionales que han tocado con Michael Jackson, Céline Dion, Madonna o Whitney Houston. Por voz, el mismo Waters recuerda al más temprano Michael Jackson, que también debutó joven, a los 14 años, en 1972, y una de las canciones de ‘Only Human’, ‘Nervous’, es un descarte de Jackson; por sonido, de finales de los 70, etapa ‘Off the Wall’.

Dice Waters que su objetivo en la música es traer paz al mundo y de eso va ‘Only Human’. “Cantar no solo me ha ayudado a superar mi trastorno sino también a darme cuenta de las necesidades de los demás en mi comunidad, por eso, quiero usar mi talento para extender mensajes de inspiración, amor, paz y esperanza”. Waters suena tan repelente como su disco a carne de Walmart y El Corte Inglés, pero ojito porque a esta edad y con estos referentes, América podría haber encontrado a una nueva estrella infantil. ¿Nos vemos en unos años?