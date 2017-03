Tversky: “Aunque se pueda ver de una forma nostálgica, tenemos un sonido fresco”

Uno de los proyectos que la selección 2017 de Jägermusic ha destacado es Tversky, un dúo radicado en Barcelona del que ya hablamos hace meses al hilo de su participación en el último Primavera Club. Compuesto por el saxofonista de jazz Alan Himar y el miembro del heterogéneo grupo de pop rock Boreals, Xavier Paradís, este dúo brilla con una electrónica inspirada en la estética de los 80 pero que busca espacios nuevos, en sintonía con propuestas como las de Hot Chip o el “french touch” de la factoría Kitsuné. Hablamos con Xavi sobre su reciente Ep, ‘Introducing’, el estupendo vídeo de ‘The Way I feel About You‘ y el concepto de reciclaje en la cultura pop. Tversky actúan en la próxima edición de Vida Festival, con The Flaming Lips, Phoenix o Fleet Foxes, entre otros.

Contadme cómo os conocéis y cómo surge la idea de hacer música juntos como Tversky.

Nos conocimos cuando fuimos a tocar a Mallorca con Boreals y Monki Valley, el proyecto del productor Jano Gómez. Alan tocaba saxofón en Monki Valley y también yo me unía a los teclados en algunos temas.

Este nombre es un homenaje al psicólogo y pionero de la ciencia cognitiva, Amos Tversky. ¿Por qué él?

La verdad es que el nombre es de nuestro amigo Miquel Serra que antes formaba parte del proyecto. De todas formas creo que se podría decir que el enfoque de Amos Tversky parte de la irracionalidad del individuo y la música es un reflejo de este sesgo cognitivo.

“Nos complementamos musicalmente debido a nuestros backgrounds distintos”

¿Cuáles son las claves de la conexión musical entre un músico de jazz como Alan y un músico de ámbito independiente/alternativo como Xavier, que milita en un grupo experimental como Boreals?

Las claves son compartir pasión por la música al igual que ¡tener una buena relación humana! Tenemos muchas influencias en común pero creo que lo que es más importante es que nos complementamos musicalmente debido a nuestros backgrounds distintos.

Vuestro primer single ‘Time Warp/Cordero’ mostraba una faceta más minimalista y contemporánea. ¿En qué momento se produjo el viraje hacia vuestro EP, ‘Introducing’?

El EP con DROK Records que sacamos en colaboración con Latzaro (DJ residente en Razzmatazz) se produjo justo antes de que Alan se uniera al proyecto. Al poco rato de publicar este single Miquel se mudó a México, por lo que decidí seguir el proyecto con Alan aunque nos fuimos en otra dirección, más hacia el funk y el nu-disco. A esto se debe el nombre “Introducing” ya que es nuestra forma de hacer borrón y cuenta nueva.

En este disco, en cambio, mostráis una mayor querencia por el funk, el latin jazz, el soul que conecta con proyectos contemporáneos de house pop, como los trabajos de Etienne de Crecy, Jamie Lidell o los mismos Hot Chip. ¿Buscabais un sonido atemporal o directamente retro?

Buscamos un sonido atemporal aunque tenga claras influencias retro. Al final bebemos de una mezcla de influencias “atemporales” como las que dices ya que se mueven por distintas décadas muy variadas entre sí.

“Nos fascina el fenómeno vaporwave de inicios de década ya que es una especie de vuelta al pasado pero con una perspectiva distorsionada”

Hace poco, hablando con la escritora Diana Aller sobre los ciclos estéticos, ella afirmaba que cada vez estamos más en una especie de limbo en el que las líneas temporales son difusas, no hay pasado ni presente. En parte, ¿define eso musicalmente a Tversky?

Las tendencias musicales van y vuelven. Por ejemplo, nos fascina el fenómeno vaporwave de inicios de década ya que es una especie de vuelta al pasado pero con una perspectiva distorsionada. Más que volver al pasado da la sensación de que te transporta a una dimensión paralela. En este sentido la música de hoy en día es muy difusa ya que es un reciclaje de contenido constante donde las técnicas de grabación y el equipo disponible en general afectan mucho el resultado de la música en sí. En resumen, sí.

Pregunto esto precisamente porque el estupendo vídeo de ‘The Way I Feel About You’ me ha parecido una expresión plástica de eso: imágenes que por técnica y calidad son decididamente actuales, que toman estéticas vintage y las ponen en un contexto contemporáneo. Es una premisa semejante, ¿no?

Exacto. No pretendemos recrear un sonido vintage, sino que simplemente nos inspiramos en él. Y creo que es lo que se ha hecho con el videoclip.

¿Os molesta que se os identifique como un proyecto nostálgico?

No nos molesta. Creo que aunque se pueda ver de forma nostálgica tenemos un sonido fresco. En cualquier caso todas las épocas tienen su nostalgia particular y no es algo malo. Nosotros somos nostálgicos de los 80 y en los 80 eran nostálgicos de los 50.

“Con el reciclaje se inventan nuevas cosas. (…) Todo lo que suena nuevo tiene una influencia anterior”

Recientemente habéis presentado una sesión para La Galería que, sobre todo, se nutre de funk pop elegante y clásico de los 70 y 80. ¿Sois de los que creéis que todo está inventado y que solo es posible avanzar mediante el reciclaje?

Al contrario, con el reciclaje se inventan nuevas cosas. Antes pusimos el ejemplo del vaporwave. Todo lo que suena nuevo tiene una influencia anterior.

En esa sesión incluís ‘Out of Touch’ de Hall & Oates, que recientemente han sido reivindicados por unas estrellas del pop como The xx. ¿Qué os ha parecido ‘On Hold’ y, por extensión, ‘I See You’?

No hemos escuchado lo nuevo de The xx como para tener una opinión al respecto. Sin embargo nos gusta mucho ‘Out of Touch‘.

Hemos leído que vuestros directos son muy potentes e hipnóticos. ¿Cómo son y cuál es vuestra premisa en ellos? ¿Tenéis conciertos próximos ya programados?

Nuestra premisa es entrar en comunión con el público y nosotros mismos. Si nos gusta lo que suena y la pasamos bien en el escenario por extensión creemos que eso se transmite. Aparte tenemos un directo donde tocamos varios instrumentos (teclados varios, flauta, saxofón, voz) y eso es entretenido para el público. Pronto desvelaremos nuevas fechas de conciertos aunque de momento podemos decir que estaremos en la próxima edición del Festival Vida en verano.

¿Cuáles serán vuestros próximos pasos? ¿Planeáis grabar nuevas canciones?

Estamos trabajando en un EP que queremos publicar a finales de primavera y será un co-release entre Foehn records y el sello americano Burger Records.