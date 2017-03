5 vídeos en recuerdo de la diva disco Joni Sledge, de Sister Sledge

Este fin de semana ha trascendido la trágica muerte de Joni Sledge (a la derecha de la imagen) a los 60 años. Decimos trágica porque Joni gozaba de buena salud y continuaba realizando actuaciones regularmente con Sister Sledge. Su cuerpo fue encontrado por un amigo el pasado viernes en su casa de Phoenix, Arizona, y por el momento se desconocen las causas de su muerte.

Formada vocalmente por su abuela Viola Williams, que fue una notable soprano en su juventud, Joni se hizo un nombre junto a sus hermanas Debbie, Kim y Kathy a base de cantar y actuar por las poblaciones de la Costa Este norteamericana desde sus Philadelphia natal cuando formaron Sister Sledge, en 1971. Tras publicar dos álbumes de soul funk, ‘Circle of Love’ (1975) y ‘Together’ (1977), su gran oportunidad llegó cuando poco después conocieron a Nile Rodgers y Bernard Edwards de Chic.

Con ellos crearon su obra maestra y uno de los clásicos inexcusables de la música negra, el álbum ‘We Are Family’. Himnos como el titular, ‘He’s The Greatest Dancer’ o ‘Lost in Music’, anticiparon el furor de la música disco que reinó en las listas de éxitos y las pistas de baile de todo el mundo durante finales de los 70 y la primera mitad de los 80, el primer germen de la cultura de clubs. Aunque nunca igualaron aquella cima y su actividad discográfica decayera hasta volverse muy ocasional desde 1985, Sister Sledge, con Joni al frente, se convirtieron en un icono de la música disco y de los valores familiares en todo el mundo. En homenaje a su legado, sirvan de homenaje estos cinco vídeos que recuerdan las enormes canciones que nos dejó para la historia, en compañía de sus hermanas.