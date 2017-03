Archivada la denuncia contra Drag Sethlas por no percibirse en ella intención de ofensa

La semana pasada, la Asociación de Abogados Cristianos interponía una denuncia contra Drag Sethlas por supuesta ofensa a los sentimientos religiosos después de su actuación en el concurso Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria, que ganó. La Fiscalía ha archivado ahora estas diligencias contra Drag Sethlas -de nombre real Borja Casillas-, pues no ha hallado en su actuación intención alguna de ofender, sino una simple “crítica ácida”, informa El Diario.

En la mencionada gala, Casillas actuó como Drag Sethlas disfrazado del Papa, la Virgen María y Jesucristo crucificado acompañado de música de Madonna y Lady Gaga (y no canciones cualquiera, sino ‘Holy Water’ y ‘Judas’, respectivamente) y de otros temas con contenido sexual que el colectivo cristiano de Gran Canaria ha considerado blasfemo e incluso delictivo. No es la opinión de La Fiscalía, que defiende la aplicación del Código Penal no puede ser responsabilidad de “la mayor o menor sensibilidad de quienes profesan una religión” y que, para que una actuación de esta naturaleza resulte delictiva ,”no basta con que concurra un sentimiento de ofensa [entre una comunidad creyente], por muy libre y legítimo que este sea”.

La Fiscalía continúa: “No consta que nadie de la organización hubiera advertido a Casillas de que su actuación pudiera ser ofensiva para los sentimientos religiosos desde la comisión de una infracción penal. Se trata, a nuestro juicio, de una muestra más de que el carácter penal de esta conducta no aparece en absoluto claro, lo que permite valorar como razonable la ausencia de conciencia y de voluntad delictiva”.