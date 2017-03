Así (de épico) sonará lo nuevo de The Sound of Arrows

No entraba en las coordenadas mentales de ningún fan del buen electropop que The Sound of Arrows no fuera a sacar otro disco después de la calidad que presumió su álbum debut, ‘Voyage’, publicado hace un lustro. Afortunadamente, el dúo sueco compuesto por Stefan Storm y Oskar Gullstrand anunciaba recientemente su regreso en 2017 con lo que se espera sea su segundo disco.

Hoy, las noticias sobre The Sound of Arrows vienen en forma de adelanto visual en Twitter. El grupo ha compartido un fragmento de su nuevo single y videoclip, del que no presenta título pero sí fecha, 17 de marzo, esto es, este mismo viernes. Al margen de lo espectacular de las vistas que acompañan el vídeo en cuestión, llama especialmente la atención el sonido de este nuevo tema, que presenta cuerdas disco totalmente en la línea de cierto clásico de cierto grupo sueco de pop que reconocerás al instante.

Después de varios retrasos, The Sound of Arrows publicó su excelente álbum debut en 2011, disco que contenía grandes canciones como ‘Wonders’, ‘Conquest’ o ‘Magic’. Paralelamente a su proyecto principal, el año pasado Stefan Storm estrenaba varios temas a través de su nuevo alias en solitario, Kids of the Apocalypse, que reunía en un EP homónimo.