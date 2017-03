Frank Ocean publica “selfie” descamisado en el baño… ¿con mensaje oculto?

Frank Ocean ha publicado una “selfie” sin camiseta en su página de Tumblr, lo que alegrará a una buena parte de sus fans, pero la imagen podría esconder un mensaje detrás, pues bien sabido es que Ocean no da puntada sin hilo. No parece casualidad que esta imagen llegue solo unos días después de que Ocean haya publicado dos temas nuevos, en primer lugar, ‘Slide’ con Calvin Harris y Migos y, en segundo, ‘Chanel’, este en solitario.

En la imagen en cuestión, Ocean muestra el gesto de mano de la buena suerte y añade un críptico texto de acompañamiento, “cos the 6 has the aux cable”. ¿A qué podría referirse exactamente? Los fans de Ocean especulan con que el cantante podría apuntar a una colaboración con Drake, quien publica nueva “mixtape”, ‘More Life’, este mismo sábado, 18 de marzo. Esto se debe a que “the 6” es el término con que el autor de ‘Views’ suele referirse a su ciudad natal, Toronto, y a que ese “cable auxiliar” al que se refiere en su texto solo puede ser musical. ¿Son estas elucubraciones lógicas o completamente peregrinas?

Por supuesto, Ocean podría haber publicado esta imagen sin ningún tipo de intención detrás, de la misma manera que reaparece en Tumblr para aplaudir las palabras de Meryl Streep contra Donald Trump en los Globos de Oro o para ofrecer su apoyo a las víctimas de un atentado terrorista como fue el de Orlando. De momento lo que está claro es que el chico trabaja sus abdominales y… ¿qué dice ese tatuaje bajo su pecho izquierdo?